Le nouvel officier responsable de la GRC en Colombie-Britannique est officiellement assermenté – Kelowna Capital News

Le sous-commissaire Dwayne McDonald, le nouveau commandant de la GRC en Colombie-Britannique a été officiellement assermenté mardi après-midi à Langley, au son des cornemuses et des tambours devant plusieurs centaines de dignitaires et d’officiers en serge rouge.

Sa nomination a été annoncée plus tôt à compter du 1er juillet, succédant à la sous-commissaire Jennifer Strachan, qui prend sa retraite après 33 ans au sein de la force.

Au cours d’une séance de questions-réponses avec des journalistes après la cérémonie, lorsque McDonald a été interrogé sur le passage prévu de la GRC à une force municipale à Surrey, il a dit qu’il pense qu’il faudra un certain temps avant ce qu’il a décrit comme un changement “incroyablement complexe”. se produit réellement.

« Nous serons là-dedans pendant un certain temps », a prédit McDonald, qui a effectué une période de service en tant que surintendant principal responsable du détachement de Surrey.

“Nous envisageons des années pour la transition.”

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a fait l’éloge de Strachan comme une source d’inspiration pour les femmes officiers de la force, en disant : « Je ne serais pas ici en tant que commissaire si ce n’était pas pour vous.

Après avoir signé les papiers pour le transfert officiel de l’autorité à McDonald, Strachan a effectué son inspection finale des officiers rassemblés au garde-à-vous dans le hall du Langley Events Center.

Strachan a déclaré que son passage dans la force avait été «un plaisir absolu», mais avait quelques conseils d’adieu pour ses collègues officiers, les avertissant d’éviter l’épuisement professionnel.

La sous-commissaire sortante Jennifer Strachan a effectué son inspection finale des officiers rassemblés dans la salle du Langley Events Centre le mardi 20 septembre. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

« Vous êtes pris dans le travail et cela prend tout », a observé Strachan.

Elle a également déconseillé de lire les médias sociaux, avec des opinions «sans instruction» sur la police.

“Désactivez les réseaux sociaux”, a déclaré Strachan. “Ce n’est pas bon pour toi.”

Dans ses remarques, McDonald a émis une note similaire à propos de ce qu’il a qualifié de “récit insidieux” qui s’est propagé dans les médias sociaux à propos de la police, et les a appelés à être fiers de leur appel.

“Ma serge rouge est un manteau d’honneur.” McDonald a commenté, poursuivant en disant “permettez-moi de vous encourager à retrouver votre fanfaronnade.”

McDonald a plus de 29 ans d’expérience dans l’application de la loi, ayant servi à la fois l’Agence des services frontaliers du Canada et la GRC.

Plus récemment, il a été commissaire adjoint et officier des opérations criminelles pour les services d’enquête fédéraux et le crime organisé en Colombie-Britannique.

