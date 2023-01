Le nouvel Odyssey Neo G7 de Samsung est un moniteur de jeu plat de 43 pouces et une télévision intelligente

Samsung a sorti une série d’énormes moniteurs de jeu sous la marque Odyssey – comme le 55″ 16:9 Ark ou le bonkers 57″ 32:9 Neo G9. Ce sont cependant des moniteurs incurvés, alors que certains utilisateurs préfèrent les écrans plats. Le nouvel Odyssey Neo G7 (nom du modèle : G70NC) est fait pour eux.

Il s’agit d’un écran de 43 pouces avec une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels, 16:9). Les écrans Odyssey sont suffisamment grands pour être utilisés comme téléviseurs – en fait, ce sont des téléviseurs intelligents Tizen – et un écran plat fonctionne mieux pour cela. Les autres modèles utilisent des courbures serrées optimisées pour une utilisation à un bureau plutôt que de les regarder depuis le canapé.











Taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 1 ms • Prise en charge intégrée du streaming de jeux et de vidéos

Le Neo G7 dispose d’un rétroéclairage Quantum Mini LED pour une gradation locale précise. Il devient suffisamment lumineux pour une certification VESA Display HDR600 (600 nits) et prend également en charge HDR10+. Vous pouvez l’utiliser dans une pièce très éclairée grâce à sa luminosité ainsi qu’à la finition mate de la surface d’affichage.

En tant que moniteur de jeu, vous pouvez le connecter à un PC via DisplayPort ou HDMI 2.1. Le panneau peut fonctionner à une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz avec des temps de réponse de 1 ms, AMD FreeSync Premium Pro est pris en charge. Vous pouvez garder un œil sur votre FPS, votre taux de rafraîchissement variable et votre statut HDR depuis la barre de jeu.

L’Odyssey Neo G7 prend en charge les services de streaming de jeux tels que Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Vous pouvez connecter une manette sans fil via Bluetooth et vous êtes prêt à partir. Vous n’avez même pas besoin de connecter des haut-parleurs externes, car il y a des haut-parleurs de 20 W à bord.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il s’agit également d’un téléviseur intelligent, vous pouvez donc diffuser Prime Video, Netflix et YouTube, encore une fois pendant que votre PC ou votre console est éteint. Vous pouvez également contrôler vos appareils SmartThings depuis le Samsung Smart Hub.

















Moniteur de jeu/Smart TV Samsung Odyssey Neo G7 43″

Quelques autres choses. Le support inclus peut être incliné à un angle confortable, mais vous pouvez également fixer l’écran au mur. En outre, une paire de ports USB 3.0 est disponible à partir du concentrateur USB intégré. En ce qui concerne la connectivité Internet, vous pouvez soit opter pour la voie filaire avec Ethernet, soit utiliser le Wi-Fi 5 (le streaming de jeux bénéficiera d’une connexion filaire car il est plus stable et a une latence plus faible au démarrage).

Samsung lancera l’Odyssey Neo G7 au premier trimestre de cette année, le moment exact et les prix seront annoncés par les bureaux régionaux de l’entreprise.

Source