Le président Joe Biden prend la parole après avoir signé un décret relatif à la fabrication américaine le 25 janvier 2021 à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

Certains experts veulent que Biden devienne plus audacieux.

Le président Joe Biden a relevé lundi son objectif de vaccination contre Covid-19 à 1,5 million de tirs par jour, contre 100 millions au cours de ses 100 premiers jours (ou 1 million par jour), après avoir critiqué le fait que l’objectif précédent n’était pas assez ambitieux.

Même avant que Biden ne prenne ses fonctions mercredi dernier, son objectif précédent semblait être un accord conclu – le pays réalisant en moyenne environ 900000 tirs par jour. Puis, au cours du week-end, les États-Unis ont dépassé le million de tirs par jour, avant que les politiques et les actions de la direction de Biden n’aient le temps de vraiment s’imposer.

Même 1,5 million par jour, ce qui est suffisant pour vacciner complètement 750000 Américains avec les vaccins à deux doses, pourrait ne pas être assez rapide pour que l’objectif de nombreux experts de terminer la majeure partie de la campagne de vaccination d’ici ou pendant l’été.

Selon les experts, environ 70 à 80 pour cent du pays, et peut-être plus, doivent être vaccinés pour atteindre l’immunité du troupeau et une protection suffisante de la population. Cela signifie que 245 millions d’Américains doivent probablement être vaccinés, dont 19 millions reçoivent déjà au moins leurs premières doses.

À un taux de 1 million de tirs par jour, les États-Unis pourraient ne pas toucher l’immunité collective avant l’année prochaine. À 1,5 million, la campagne pourrait se prolonger jusqu’à l’automne et peut-être l’hiver.

Peter Hotez, spécialiste des maladies infectieuses et des vaccins au Baylor College of Medicine, m’avait dit précédemment que l’Amérique devrait viser au moins 2 millions de coups par jour – et de préférence 3 millions. C’est ce qui permettrait de réaliser certaines des parties les plus importantes des efforts de vaccination cet été ou plus tôt.

Il y a de véritables questions sur la faisabilité de l’objectif supérieur, car les vaccinateurs peuvent faire face à une plus grande hésitation à la vaccination, ainsi qu’à des difficultés logistiques, à mesure qu’ils s’étendent à de plus en plus du pays.

L’administration Biden a probablement voulu éviter les promesses excessives et les livraisons insuffisantes, l’administration de l’ancien président Donald Trump a fait les deux: son équipe a déclaré qu’elle distribuerait 40 millions de doses et 20 millions de vaccins d’ici la fin de 2020; les États-Unis n’ont dépassé que 40 millions de doses délivrées trois semaines en 2021 et n’ont toujours pas atteint 20 millions de vaccinations.

Mais les mois supplémentaires d’un déploiement lent comptent vraiment. Aux États-Unis, plus de 3000 personnes meurent chaque jour du Covid-19 aux États-Unis, ce qui représente jusqu’à des dizaines de milliers de morts chaque mois, la pandémie se poursuit sans relâche. Une campagne de vaccination de masse réduira probablement ce nombre de morts, mais même un taux de centaines de décès par jour entraînera des dizaines de milliers de décès supplémentaires sur plusieurs mois.

Un déploiement plus lent signifie également plus de temps avant que la vie et l’économie ne reviennent à la normale. Et cela augmente le risque qu’une variante potentiellement plus contagieuse ou plus mortelle du coronavirus augmente, alors que le virus continue de se répliquer et de muter, certaines variantes apparemment plus dangereuses sortant déjà du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil.

Lundi, Biden a averti que les États-Unis pourraient atteindre un nombre de morts de 600 000 à 660 000 à cause de Covid-19, contre 421 000 morts, avant la fin de la pandémie.

Les efforts de Biden pour arrêter Covid-19 – et rapidement – sont probablement la manière dont sa présidence sera jugée, à la suite d’une campagne dans laquelle il a promis à plusieurs reprises de prendre le coronavirus beaucoup plus au sérieux que Trump ne l’a fait. Sachant cela, l’équipe de Biden s’efforce de trouver un équilibre entre l’établissement des attentes et la recherche d’un objectif ambitieux pour la campagne de vaccination.

Avec le changement de cette semaine, l’équipe de Biden s’est penchée un peu plus sur l’ambition que sur la réduction des attentes. Mais c’est un objectif pour ses 100 premiers jours, et cela pourrait augmenter à l’avenir.

Pourtant, son objectif mis à jour laisserait probablement le pays en lice pour l’immunité collective jusqu’à la fin de 2021 – posant, au pire, un avertissement sur la durée de la crise de Covid-19.