Le nouvel iPhone 16 Pro d’Apple offre à la fois plaisir et déception

Mise à jour du 22 septembre avec des détails sur la commercialisation de l’iPhone 16 Pro par Apple.

La communauté Apple se prépare à profiter le dernier matériel iPhone avec les spécifications les plus élevées, une nouvelle interface utilisateur physique autour de la caméra et la puissance transformatrice de l’IA. Bien que ceux-ci ravirontils arrivent tous avec un air de déception.

Les clients testent les derniers modèles d’iPhone 16 dans un magasin Apple (Photo par Anusak Laowilas/NurPhoto) … [+] (via Getty Images) NurPhoto via Getty Images

Mise à jour : dimanche 22 septembre: Rédaction pour la newsletter Power OnMark Gurman souligne les effets secondaires du retard de l’introduction d’Apple Intelligence. La sortie de l’application se fera en trois étapes au cours des six prochains mois : iOS 18.1 en octobre, iOS 18.2 en décembre et iOS 18.3 en mars. Ce long cycle de sorties contraste fortement avec les présentations faites par Tim Cook et son équipe lors du lancement de l’iPhone et avec la campagne publicitaire menée en parallèle des nouveaux smartphones :

« C’est là qu’Apple fait preuve d’un peu de malhonnêteté dans son marketing. La société affirme que l’iPhone 16 est le premier modèle « conçu de A à Z pour Apple Intelligence ». En réalité, le processeur et les autres composants des nouveaux iPhone ne sont pas vraiment meilleurs pour l’IA. Le facteur clé est d’avoir 8 gigaoctets de mémoire, le minimum requis pour exécuter Apple Intelligence. »

Les utilisateurs expérimentés qui attendent avec impatience de nouvelles fonctionnalités logicielles et de nouveaux choix de matériel seront probablement les propriétaires de l’iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max de l’année dernière. Apple peut certes compter sur certaines de ces mises à niveau automatiques, peut-être font-elles partie du programme annuel « nouvel iPhone » d’Apple ou sont-elles simplement le genre de fans qui effectueront automatiquement la mise à jour chaque année, quelle que soit l’ampleur de la mise à jour de l’iPhone 16 Pro.

Apple Intelligence exposée dans l’Apple Store de Londres (Photo de Peter Nicholls/Getty Images) Getty Images

Les spécifications sont peut-être supérieures à celles des modèles d’iPhone 15 qu’ils remplacent, mais elles ne sont pas significativement supérieures. L’écran peut être un peu plus sombre et un peu plus lumineux selon les besoins. Le chipset A18 Pro est plus rapide que l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro, ce qui était déjà suffisant pour faire face à la plupart des demandes du téléphone. Apple a augmenté la mémoire en vue de prendre en charge de nouveaux outils d’IA, et l’autonomie de la batterie lors du visionnage de vidéos a augmenté.

Toutes ces nouveautés sont plus importantes et plus accueillantes qu’il y a douze mois, mais aucune ne semble constituer un progrès. Au lieu de cela, Apple a suivi le rythme des tendances plus larges du secteur et, en tant que seul fabricant d’iPhone, ceux qui recherchent quelque chose d’un peu mieux n’ont d’autre choix que d’acheter la mise à jour itérative.

Mais il y a un domaine dans lequel Apple a beaucoup innové.

Les modèles iPhone 16 Pro sont exposés dans l’Apple Store en Allemagne. (Photo par Elisa Schu/picture) … [+] (via Getty Images) dpa/picture alliance via Getty Images

Après l’introduction du bouton d’action programmable sur l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max l’année dernière, Apple s’est lancé dans la folie des boutons. Le bouton d’action est désormais disponible sur les quatre modèles d’iPhone 16, et un deuxième bouton capacitif a été ajouté. Le bouton de contrôle de l’appareil photo fait office de bouton d’obturateur, mais grâce à sa nature capacitive, il peut offrir une multitude de fonctions, toutes accessibles sous un seul doigt.

Cela inclut les commandes d’exposition et de profondeur de champ, ainsi que les filtres photo, le zoom et le basculement entre les modes photo et vidéo. Il ne fait aucun doute que le bouton de commande de l’appareil photo est un ajout bienvenu à l’interface. David Phelan, collaborateur de Forbes, considère ce changement comme un changement décisif pour les photographes :

« Il y a une courbe d’apprentissage ici, mais elle est superficielle et facile à gérer. Et les résultats sont formidables : c’est de loin la meilleure façon de filmer des vidéos et de prendre des photos sur un iPhone, avec un placement parfait du bouton et une mécanique rapide et réactive dans le Control lui-même. »

Le bouton de commande de l’appareil photo est l’un des atouts majeurs du nouveau design de l’iPhone, mais c’est sans doute le seul ajout significatif à l’ensemble. Un seul bouton suffit-il à faire un festin ?

Le PDG d’Apple, Tim Cook (au centre), pose pour des selfies avec des clients lors du lancement de l’iPhone 16 d’Apple (Photo de … [+] (TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Il y a bien sûr un éléphant dans la salle des smartphones qui révolutionne cet espace : l’utilisation de l’intelligence artificielle générative.

La famille iPhone 16 a été annoncée comme la première à être conçue pour Apple Intelligence. L’utilisation de l’IA générative dans les smartphones a fait irruption dans la conscience publique avec les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en octobre 2023, et la deuxième génération du logiciel lancée en août 2024.

Depuis lors, le système d’intelligence artificielle générative d’Apple, baptisé Apple Intelligence, a été présenté à la presse à deux reprises par Apple, d’abord lors de la Worldwide Developer Conference de juin, puis lors du lancement de la famille iPhone 16. Pourtant, il n’est toujours pas disponible pour une diffusion publique.

Les premiers indices de l’IA générative seront ajoutés à iOS dans la mise à jour v18.1 prévue en octobre, l’ajout de l’emblématique ChatGPT n’intervenant pas avant décembre, et les fonctionnalités de base, telles qu’elles sont visibles sur la plate-forme Android, pourraient arriver d’ici mars 2025.

L’innovation la plus importante dans le domaine des smartphones ne sera pas disponible pour les utilisateurs d’iPhone avant le printemps prochain. Au cours de cette même période, la majorité des utilisateurs d’Android auront non seulement vu la suite complète de l’IA générative de première génération, mais auront également reçu le logiciel mis à jour de deuxième génération.

Même avec la lecture la plus généreuse du mythe selon lequel « Apple n’est pas le premier, mais Apple est le meilleur », Apple a raté le bateau en matière d’IA et a du mal à rattraper son retard.

Des personnes ont été vues en train de tester leurs nouveaux iPhones lors du lancement des nouveaux iPhone 16 et 16 Pro (Photo de … [+] (Faris Hadziq/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images/LightRocket via Getty Images

L’intelligence artificielle a changé la donne en matière de smartphones et Apple promet que l’intelligence artificielle fera exactement cela lorsqu’elle arrivera enfin. Pour l’instant, il est impossible de savoir si Tim Cook et son équipe ont raison.

Le bouton de contrôle de l’appareil photo a amélioré le fonctionnement de l’appareil photo. Il serait toutefois négligent de ne pas mentionner que le logiciel n’est pas prêt non plus, et que des fonctionnalités clés (comme une demi-pression pour maintenir la mise au point) sont attendues dans une mise à jour ultérieure, mais Apple n’a pas fourni de calendrier.

Enfin, l’augmentation de chaque spécification de quelques points de pourcentage chaque année, selon le style de Top Trump, nous apporte une plus grande autonomie de la batterie, des écrans plus lumineux, des processeurs plus rapides et plus de mémoire.

Il y a des moments de plaisir, la promesse d’encore plus et l’attrait de la marque Apple. En fin de compte, l’iPhone 16 Pro – et la famille iPhone 16 dans son ensemble – n’est guère plus qu’une mise à jour itérative de l’iPhone 15 Pro de l’année dernière.

