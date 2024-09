Le nouvel iPhone 16 dévoilé en Russie alors que les détaillants contournent l’interdiction d’exportation d’Apple

MOSCOU (Reuters) – Des détaillants russes ont lancé les préventes du dernier iPhone d’Apple, contournant l’interdiction d’exportation du groupe vers la Russie et offrant aux consommateurs la possibilité de précommander des appareils des centaines de dollars plus chers qu’aux Etats-Unis.

Le principal détaillant d’électronique russe, M.Video-Eldorado, et l’opérateur de réseau mobile MTS ont tous deux affirmé jeudi être les premiers en Russie à dévoiler le nouvel iPhone 16 d’Apple.

M.Video a indiqué que les livraisons de téléphones commenceraient la semaine prochaine. MTS a indiqué qu’elle s’attendait à ce que les ventes physiques commencent très bientôt.

Apple a suspendu toutes ses ventes de produits en Russie en mars 2022 et a interrompu des services comme ApplePay en réponse à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, tandis que les sanctions imposées par l’Occident cherchaient à freiner les exportations de technologie vers la Russie.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures ouvrables aux États-Unis.

Les Russes devront débourser plusieurs centaines de dollars de plus que les consommateurs américains pour l’iPhone 16.

Les marques étrangères qui ont interrompu leurs exportations vers la Russie empruntent désormais des chemins détournés pour atteindre les consommateurs, généralement via des pays qui n’ont pas imposé de sanctions à la Russie, comme la Turquie, le Kazakhstan, la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis.

Reuters n’a pas pu déterminer quel itinéraire emprunteraient les nouveaux iPhones pour entrer dans le pays.

Le système d’importations parallèles, ou grises, approuvé par le gouvernement russe pour les marques qui ont quitté la Russie depuis l’invasion, maintient les marchandises des entreprises qui ont cherché à quitter la Russie disponibles et montre le défi auquel les entreprises sont confrontées pour contrôler les chaînes d’approvisionnement lorsqu’elles quittent un marché.

Selon M.Video, les prix débuteraient à 112 999 roubles (1 225 dollars) pour l’iPhone 16 de 128 Go, soit plus de 400 dollars de plus que le prix américain de 799 dollars. L’iPhone Pro Max de 1 To était disponible en précommande en Russie pour 249 999 roubles (2 710 dollars), contre un prix américain de 1 599 dollars.

Les prix de MTS étaient légèrement plus élevés que ceux de M.Video et un dépôt de 25 000 roubles était exigé pour les précommandes.

Les produits et technologies occidentaux restent populaires en Russie, une vulnérabilité potentielle que Moscou souhaite réduire grâce à sa production nationale.

Le Kremlin a demandé à ses responsables de cesser d’utiliser les iPhones, affirmant que les agences de renseignement occidentales les avaient compromis en utilisant des logiciels de surveillance. Apple a nié ces accusations.

(1 $ = 92,2500 roubles)

(Reportage Reuters ; rédaction Alexander Marrow ; édition Mark Potter)