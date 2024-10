Le nouvel iPad Mini est ennuyeux et ce n’est pas grave !

Nous avons enfin eu une actualisation de l’iPad Mini, et ce n’est pas particulièrement excitant. Mais c’est bien ! C’est toujours une petite tablette utile, et maintenant grâce à la puce A17 Pro, elle est déjà prête pour les prochaines fonctionnalités Apple Intelligence. Dans cet épisode, Nathan Ingraham, rédacteur en chef adjoint d’Engadget, se joint pour discuter de ce qu’il a aimé du nouvel iPad Mini et de ce qu’il espère qu’Apple finira par corriger dans les futurs modèles. Nous discutons également de l’abandon par Netflix de son studio de jeux AAA et de la raison pour laquelle plus de 10 500 artistes ont signé une lettre contre la formation en IA.

Écoutez ci-dessous ou abonnez-vous sur l’application de podcast de votre choix. Si vous avez des suggestions ou des sujets que vous aimeriez aborder dans l’émission, assurez-vous de envoyez-nous un email ou déposez une note dans les commentaires ! Et n’oubliez pas de consulter notre autre podcast, Engadget News !

Sujets

L’iPad Mini rafraîchi joue la sécurité et c’est tout à fait bien – 0:58

Netflix clôture Team Blue, sa tentative de studio de jeux AAA – 24:16

Plus de 10 000 des plus grands artistes du monde signent une lettre protestant contre la formation à l’IA utilisant leurs œuvres – 28:27

Modifications des conditions d’utilisation de X suite au blocage des comptes, la formation en IA suscite une nouvelle vague d’inscriptions à Bluesky – 30:07

Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica) choisi pour diriger la série God of War d’Amazon – 38:35

Travailler sur – 42:11

Choix de culture pop – 43:17

Crédits

Hôtes : Devindra Hardawar et Ben Ellman

Invité: Nathan Ingraham

Producteur: Ben Elman

Musique: Dale North et Terrence O’Brien

