Le nouvel iPad de 10e génération d’Apple atteint un prix record avec 50 $ de réduction sur toutes les configurations

Si vous n’avez pas eu l’occasion de cocher l’intégralité de votre liste de courses pendant le week-end du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday, ne vous inquiétez pas, il reste encore de nombreuses offres à l’approche des vacances. L’iPad d’Apple est l’une des tablettes les plus populaires, et vous pouvez maintenant obtenir un iPad de 10e génération à partir de seulement 399 $ — . C’est le prix le plus bas que nous ayons vu le modèle d’iPad récemment sorti. Il bat même les offres que nous avons vues à la fin du mois dernier, ce qui en fait le moment idéal pour en acheter un pour vous-même ou comme cadeau en cette saison des fêtes. La remise s’applique à tous les coloris d’Amazon et de Best Buy jusqu’à épuisement des stocks, avec des modèles de plus grande capacité et des variantes équipées de téléphones cellulaires également en vente.

Nommé l’un de nos meilleurs iPad pour 2022, le nouvel iPad de 10e génération arbore la plus grande mise à jour de l’iPad d’entrée de gamme jamais réalisée, remaniant le design avec un écran bord à bord, des côtés plats et un port USB-C, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 6. Il fonctionne sur la puce A14 Bionic d’Apple, dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone et prend en charge Touch ID via le bouton supérieur. Il dispose également d’une caméra arrière large de 12 mégapixels ainsi que d’une caméra frontale large de 12 mégapixels avec Center Stage, ce qui facilite la prise de photos et la vidéo ou le chat vidéo avec des amis, la famille ou des collègues.

Si vous aimez un stylet pour une plus grande polyvalence sur vos tablettes, assurez-vous de prendre l’original Crayon pomme, car l’Apple Pencil 2 n’est pas compatible avec cet appareil particulier. Vous pouvez également ajouter le si vous prévoyez d’utiliser votre iPad pour le travail ou l’école. Et si ce modèle ne vous convient pas, assurez-vous de consulter d’autres Offres iPad cela arrive maintenant.