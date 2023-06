Le nouvel intérêt amoureux de Max Turner suscite l’intérêt pour Coronation Street

L’adolescent TROUBLÉ Max Turner a été libéré du STC et a rencontré l’ancienne petite amie de son copain Gav, Bec, dans les pavés.

Le couple passe du temps ensemble la semaine prochaine à Coronation Street et Max est bientôt interrogé sur leur connexion.

TVI

Max a rencontré la petite amie de Gav, Bec[/caption] TVI

Le couple passe du temps ensemble la semaine prochaine[/caption] TVI

Shona et David sont curieux d’en savoir plus sur Bec[/caption]

Les téléspectateurs réguliers d’ITV se souviendront que Max Turner (joué par Paddy Bever) a été condamné à six mois de prison pour son implication dans l’attaque au couteau d’Alya Nazir.

Le garçon avait fait des vidéos pour le gang d’extrême droite de Griff Reynolds qui étaient suffisantes pour pousser un autre adolescent nommé Blake à commettre une attaque à motivation raciale contre Alya.

Le copropriétaire de Speed ​​​​Daal a été poignardé alors qu’il sauvait la politicienne locale Maria Connor d’une blessure mortelle.

Depuis lors, Max a essayé de comprendre le fait qu’il avait été soigné par Griff alors qu’il était le plus vulnérable.

Et alors qu’il hésitait à rentrer chez lui, Max a récemment été libéré du STC.

Avant sa libération, Max a été approché par son compagnon de cellule Gav qui lui a demandé de retrouver une fille avec qui il était sorti nommé Bec.

Max a ensuite été montré en train de rencontrer Bec dans le café de Roy Cropper et le couple se reconnecte dans les scènes à venir.

Mais d’abord, Max appelle Gav et confirme qu’il a réussi à trouver Bec pour lui.

Gav demande à Max de lui dire à quel point il est désolé et de la persuader de prendre ses appels.

Max parlera-t-il à Bec pour Gav ?

Bien que cela reste à voir, Max est ensuite interrogé par son père David Platt (Jack P. Shepherd) et sa femme Shona (Julia Goulding) au sujet de sa nouvelle petite amie, mais il reste méfiant.

Max et Bec pourraient-ils former un couple ?

Plus tôt cette année, le patron de Corrie, Iain Macleod, a révélé que la romance était définitivement au rendez-vous pour Max.

« Il nous semblait important que nous montrions une histoire où quelqu’un qui est allé aussi loin sur le mauvais chemin, il y a une chance de le faire reculer. »

« Et l’histoire en son cœur était censée concerner une famille traitant de la façon dont vous communiquez avec un adolescent qui est allé si loin, et comment le ramenez-vous dans le giron et comment le rachetez-vous? »

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Iain avait laissé tomber de très petits et subtils indices sur « l’intérêt amoureux improbable » de Max et avait taquiné que tout changerait au cours de l’année prochaine.

« Donc, il y a une fin heureuse, cela implique une histoire d’amour. »

« Il rencontre cet intérêt amoureux incroyablement improbable et c’est vraiment drôle… au risque de faire sonner comme une collision tonale, nous partons de cette histoire vraiment sérieuse que nous avons racontée et elle s’est transformée en une comédie romantique presque au cours des 12 prochaines mois. »

Mais comment va réagir Gav ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

TVI

Gav demande à Max de réparer sa relation avec Bec[/caption] TVI

Mais les adolescents pourraient-ils se retrouver dans une relation en conséquence?[/caption]