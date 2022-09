Le nouvel insigne King CRIII est un sosie du logo CR7 de Cristiano Ronaldo

THE King a dévoilé son nouvel insigne CRIII – et c’est un sosie du logo CR7 du footballeur Cristiano Ronaldo.

Son nouvel écusson remplacera progressivement l’EIIR de la reine Elizabeth II sur les boîtes aux lettres et dans les bâtiments gouvernementaux.

La nouvelle crête de Charles remplacera progressivement l’EIIR de la reine Elizabeth II sur les boîtes aux lettres et dans les bâtiments gouvernementaux Crédit : PA

Charles, 73 ans, a choisi son nouveau chiffre royal parmi une série de dessins préparés par le College of Arms – responsable de la création et de la tenue des registres officiels des armoiries et des pedigrees.

Le C signifie Charles et le R est pour Rex – le latin pour King.

Il est surmonté d’une couronne.

Mais il risque d’être confondu avec le monogramme CR7 de l’as de Manchester United Ronaldo, âgé de 37 ans, créé à l’aide de ses initiales et de son numéro de maillot.

La marque de Ronaldo est utilisée pour une série de mentions, notamment des sous-vêtements CR7, des parfums et des chaussures en cuir.

Le chiffre de Charles n’apparaîtra pas sur les pantalons ou les parfums, mais sera bientôt visible sur les bâtiments gouvernementaux, les documents d’État et certaines boîtes aux lettres.

A partir d’aujourd’hui, il sera également utilisé par les services gouvernementaux et par la Maison Royale pour l’affranchissement du courrier.

