Le nouvel ICBM de la Corée du Nord pourrait atteindre les États-Unis – Tokyo — RT World News

Le projectile pourrait être capable de parcourir plus de 15 000 km, a prévenu un haut responsable du gouvernement japonais.

Le dernier missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen pourrait potentiellement atteindre les côtes américaines, selon le secrétaire en chef du cabinet japonais, Yoshimasa Hayashi.

Pyongyang a testé le projectile plus tôt jeudi, décrivant cette décision comme un avertissement adressé à ses adversaires régionaux. Alors que les responsables nord-coréens n’ont pas précisé le type d’ICBM ni fourni de détails techniques, les responsables sud-coréens et japonais ont estimé son temps de vol à 87 minutes, le missile atteignant une altitude allant jusqu’à 7 000 km tout en parcourant 1 000 km horizontalement. La Corée du Nord tire traditionnellement des missiles sur des trajectoires verticales abruptes, pour tester ses capacités tout en évitant les autres pays.

Lors d’un point de presse jeudi après-midi, Hayashi a noté que s’il était lancé horizontalement, le projectile pourrait avoir une portée beaucoup plus longue.

« Sur la base des informations que nous avons obtenues sur la distance de vol et l’altitude du missile balistique de classe ICBM lancé par la Corée du Nord, on estime qu’en fonction du poids de l’ogive, la portée pourrait dépasser 15 000 km. » a-t-il déclaré, cité par le média NHK. Cela signifie que le missile pourrait potentiellement voyager jusqu’au continent américain, la distance entre les deux pays étant d’environ 9 900 km.

Hayashi a condamné le lancement comme « un acte scandaleux qui exacerbe les tensions au sein de la communauté internationale » et a affirmé que c’était « totalement inacceptable ». Il a ajouté que Tokyo avait déposé une note de protestation contre la Corée du Nord via son ambassade en Chine.















Le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, a déclaré plus tôt que le missile était tombé dans la mer du Japon, en dehors de la zone économique exclusive du Japon et à environ 200 km à l’ouest de l’île d’Okushiri. Il a noté qu’aucun dommage n’avait été signalé par des avions ou des navires traversant la zone, mais a affirmé que le missile « avait le temps de vol le plus long et l’altitude de vol la plus élevée à ce jour. »

Le commandement américain pour l’Indo-Pacifique a également condamné le test, exigeant que la Corée du Nord « s’abstenir de tout autre acte illégal et déstabilisateur ». Il a toutefois affirmé que le lancement ne posait aucun problème « menace immédiate » au personnel, au territoire ou à ses alliés américains.

La Corée du Nord procède régulièrement à des tests de missiles dans un contexte de tensions avec la Corée du Sud et les États-Unis. Cependant, son précédent lancement d’ICBM a eu lieu en décembre 2023, lorsque le projectile a parcouru environ 1 000 km au cours d’un vol de 73 minutes.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré jeudi que le test était « une action militaire appropriée qui répond pleinement à l’objectif d’informer les rivaux, qui ont délibérément aggravé la situation régionale et constitué une menace pour la sécurité de notre république. »