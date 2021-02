On ne sait peut-être pas définitivement « rasode mein kaun tha? » mais nous savons où «pawwri ho rahi hai» à coup sûr.

Yashraj Mukhate, le compositeur de musique derrière des morceaux viraux emblématiques comme «Rasode mein kaun tha», «Biggini shoot» et «Tuadda kutta Tommy». est venu avec un autre succès, et celui-ci concerne une fête.

Et pas n’importe quelle fête, c’est un «pawwwri».

Mukhate utilise un extrait d’une vidéo d’un influenceur pakistanais, qui est devenu viral. Dans la vidéo, elle est vue en vacances dans un endroit vallonné et magnifique du Pakistan et on l’entend dire: « Ye humari car hai », et se diriger vers la voiture, « aur yeh hum hai » et se diriger vers ses amis et se terminer par « aur ye humari pawry ho rahi hai. «

Dès que la vidéo est devenue virale, les internautes n’ont pas pu se retenir de se plonger dans ces mèmes sains « pawry ».

Mukhate avait rapidement réalisé un mashup de la vidéo, ajoutant «Aajse me party nahi karunga sirf pawri karunga. Kyuki party karneme wo mazaa nahi jo pawri karneme hai, ‘dans la légende.

Après que Yashraj ait partagé la vidéo, de nombreuses célébrités ont commencé à inonder la section des commentaires de commentaires positifs. L’acteur de Gully Boy, Siddhant Chaturvedi, a écrit: «Toi et moi… c’est un pawrryyy…» «Pétition pour changer de parti en PAWRI.

La vidéo originale de Dananeer a également été visionnée plus de 50 000 fois.

Mukhate’s a jusqu’à présent recueilli plus de 18 000 000 vues à l’heure actuelle.

Auparavant, le musicien populaire avait converti certains des dialogues les plus accrocheurs de Shehnaz Gill. La vidéo choisie par lui est la scène où Shehnaaz s’est disputée avec son ami et gagnant de Bigg Boss 13 Sidharth Shukla. Shehnaaz, dans un mode très affligé, transmet ses sentiments à d’autres colocataires et se compare à un chien.

La dernière chanson virale de Yashraj Mukhate était basée sur Rakhi Sawant qui partage son grief contre les colocataires de « Bigg Boss » qui avaient apparemment trempé sa bouteille d’eau dans la piscine.