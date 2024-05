Le nouvel hymne national du Nigeria suscite l’indignation après sa signature par Bola Tinubu

L’hymne nouvellement réadopté, qui commence par « Nigeria, We Hail Thee », a été écrit par Lillian Jean Williams en 1959 et composé par Frances Berda.

Réagissant en ligne, certains Nigérians ont déclaré que le pays était confronté à des problèmes plus urgents tels que l’insécurité, la hausse de l’inflation et une crise des changes.

L’utilisateur X @Gospel_rxx a posté : « Un nouvel hymne national est la priorité de Tinubu & Co dans un moment comme celui-ci. Quand notre peuple ne peut pas manger, l’insécurité sévit et la vie est un enfer ? Quelle blague sordide !!. Voyons comment ils le mettent en œuvre… »

« Que tout le monde sache que moi, Obiageli « Oby » Ezekwesili, je chanterai l’hymne national nigérian chaque fois qu’on me le demandera. [will] chanter: »

« Cela inspirera sans aucun doute un zèle pour le patriotisme et la coopération. Cela promouvra le patrimoine culturel. Changer l’hymne national ouvrira la voie à une plus grande unité », a déclaré Tahir.

Et Habu Shamsu, un habitant de Kano, est d’accord et déclare à la BBC : « Je pense que c’est plus global et j’aime la façon dont ça se déroule. »