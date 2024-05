Le nouvel hymne national du Nigeria suscite l’indignation après sa signature par Bola Tinubu

L’hymne nouvellement réadopté, qui commence par « Nigeria, We Hail Thee », a été écrit par Lillian Jean Williams en 1959 et composé par Frances Berda.

Mais beaucoup ont remis en question ses priorités dans un contexte de crise du coût de la vie.

Réagissant en ligne, certains Nigérians ont déclaré que le pays était confronté à des problèmes plus urgents tels que l’insécurité, la hausse de l’inflation et une crise des changes.

L’utilisateur X @Gospel_rxx a posté : « Un nouvel hymne national est la priorité de Tinubu & Co dans un moment comme celui-ci. Quand notre peuple ne peut pas manger, l’insécurité sévit et la vie est un enfer ? Quelle blague sordide !!. Voyons comment ils le mettent en œuvre… »

Un autre utilisateur de X, Fola Folayan, a déclaré qu’il était honteux que le Parlement ait adopté le projet de loi à la hâte.

« Changer l’hymne national nigérian écrit par un Nigérian par une chanson écrite par des colonisateurs est une décision stupide et il est honteux que personne à l’Assemblée nationale n’ait pensé à s’y opposer. »

L’ancienne ministre de l’Éducation, Oby Ezekwesili, a déclaré sur X qu’elle ne chanterait jamais le nouvel hymne.

« Que tout le monde sache que moi, Obiageli « Oby » Ezekwesili, je chanterai l’hymne national nigérian chaque fois qu’on me le demandera. [will] chanter: »

Elle a ensuite posté les paroles de « Arise O Compatriots » – l’hymne utilisé depuis 46 ans.

L’ancien assistant présidentiel Bashir Ahmad a eu un point de vue intéressant alors que les Nigérians continuent de débattre de la question sur les réseaux sociaux.

« Après le changement de notre hymne national, certaines personnes demandent désormais que le nom du Nigeria et le drapeau national soient également modifiés. Qu’en penses-tu? Faut-il garder le nom Nigeria ?

Mais Tahir Mongunu, président de la commission parlementaire qui a fait adopter le projet de loi, a rejeté les critiques largement répandues, affirmant qu’il était « approprié, opportun et important ».

« Cela inspirera sans aucun doute un zèle pour le patriotisme et la coopération. Cela promouvra le patrimoine culturel. Changer l’hymne national ouvrira la voie à une plus grande unité », a déclaré Tahir.

Et Habu Shamsu, un habitant de Kano, est d’accord et déclare à la BBC : « Je pense que c’est plus global et j’aime la façon dont ça se déroule. »