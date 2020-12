(Opinion Bloomberg) – Les premiers ministres russes sont souvent rapidement oubliés. Peu de gens, comme Vladimir Poutine lui-même, sont passés à de plus grandes choses.

Depuis son accession au poste de Premier ministre en janvier, Mikhail Mishustin s’est promu hors du premier groupe. L’ancien chef des impôts, expert en technologie, est devenu le visage de la réponse du gouvernement au coronavirus après que Poutine, très tôt, se soit évanoui. Il met en œuvre un ambitieux programme de dépenses national qui est cher au président. Sa popularité personnelle a augmenté. Et, en novembre, il a resserré son emprise sur l’agenda intérieur avec un remaniement ministériel.

Il est bien trop tôt pour dire s’il rejoindra la deuxième catégorie, avec plus de trois ans avant la fin du mandat actuel de Poutine.

Pourtant, Mishustin, peu connu jusqu’à ce qu’il soit trié sur le volet par le top man, incarne déjà un régime qui entre dans ses dernières années. Dans un système qui a besoin de résultats, c’est un administrateur compétent, qui se positionne au-dessus de la mêlée politique. Dans une structure définie par diviser pour régner, il est une figure de premier plan, mais aussi une personne qui se bouscule pour la proéminence avec d’autres qui ont leurs propres sphères de pouvoir sous Poutine. Compte tenu des défis économiques et politiques à venir, 2021 déterminera si Mishustin – et l’appareil au sens large – peut maintenir l’équilibre.

Après deux décennies au pouvoir, Poutine ne cherche pas de remplaçant. Il vient de soumettre des réformes constitutionnelles qui, entre autres, lui permettent de se présenter à nouveau en tant que président en 2024 – s’il le décide. Son objectif était de prévenir une recherche déstabilisante pour le remplacer, expliquait-il à la télévision d’État à l’époque: «Nous devons travailler, pas chercher des successeurs.»

Mishustin s’inscrit dans cette stratégie, qui vise à garder l’élite dirigeante sur ses orteils – tout comme son prédécesseur, Dmitri Medvedev, a répondu au besoin de Poutine d’une personne disposée à entrer à la présidence en 2008, puis à repartir.

Malgré les plaisanteries au moment de sa nomination au sujet des bureaucrates sans visage, le premier ministre de 54 ans n’est pas vraiment venu de nulle part. Tout comme Poutine a été aidé par un universitaire devenu St. Maire de Pétersbourg, Anatoly Sobtchak, Mishustin était un protégé de l’ancien ministre des Finances et réformateur Boris Fyodorov. Depuis, il a progressivement gravi les échelons de la fonction publique russe.En tant que chef du service fiscal russe, Mishustin a utilisé ses prouesses technologiques pour réviser un système obsolète et qui fuit, augmentant les revenus en grande partie sans alourdir la charge fiscale. Il avait le flair pour faire connaître ses efforts de modernisation, comme lorsque le cosmonaute Pavel Vinogradov payait des impôts depuis l’espace. Un «super bureaucrate», comme le décrit mon collègue de Bloomberg Opinion Leonid Bershidsky, il obtient des résultats, une compétence utile dans un gouvernement qui nécessite ce que les politologues appellent la légitimité de la production, une qui est conférée par les résultats.

À cet égard, sa tâche la plus importante sera peut-être la mise en œuvre des projets nationaux. Un programme dévoilé pour la première fois en 2018, le plan visant à améliorer les niveaux de vie et le développement a été repoussé à la lumière de la pandémie – ce n’est pas une mauvaise chose pour Mishustin ou Andrey Belousov, un architecte clé et premier vice-Premier ministre, compte tenu du mauvais départ. De telles ambitions massives de rajeunissement pluriannuelles ont échoué dans le passé. Une réinitialisation réaliste améliore les chances du Premier ministre.

Mishustin a esquivé les questions sur ses biens immobiliers personnels du critique de Poutine Alexey Navalny et d’autres. (Les défenseurs disent qu’il a accumulé la richesse tout en travaillant dans le secteur privé.) Il est moins clair s’il aura la chance d’éviter le blâme pour les conséquences durables de la politique de la Russie consistant à fournir un stimulus limité des coronavirus en 2020, ou à déléguer largement la gestion de la pandémie à régions aux ressources inégales.

En ce sens, son travail est plus difficile que celui de certains premiers ministres fades des années 2000 qui ont supervisé une économie en croissance, selon Vladimir Gelman de l’Université européenne de Saint-Pétersbourg. La portée de Mishustin est également plus restreinte, dit-il, alors que Poutine se répartit les responsabilités pour maintenir le contrôle. Le gouvernement du Premier ministre n’est qu’un centre de pouvoir sous un Kremlin renforcé par les profondes réformes institutionnelles de 2020, et déterminé à garder toutes les options futures ouvertes. Il y a aussi le Conseil de sécurité, l’administration présidentielle au sens large, le Conseil d’État remanié et plus encore.À chaque fois que l’homme de son temps politique, Mishustin a montré une conscience astucieuse des limites de sa position aussi, note Ben Noble de l’University College London, y compris la nécessité pour éviter de se positionner comme un rival pour la présidence, ce qui fait mal aux autres.

Dans un épisode largement rapporté, il a publiquement corrigé un scientifique qui qualifiait Poutine de «collègue». Rapidement, il a remis les pendules à l’heure: «Pas mon collègue, notre chef.» Cinq mots qui résument la gouvernance russe dans les années 2020.

