Le nouvel homme de Liverpool, Cody Gakpo, admet qu’il pensait qu’il rejoindrait Manchester United

La nouvelle signature de Liverpool, Cody Gakpo, a admis qu’il pensait qu’il signerait pour Manchester United l’été dernier.

La star néerlandaise a effectué un premier déménagement de 37 millions de livres sterling à Anfield depuis le PSV juste après Noël.

Mais les choses auraient-elles pu se dérouler très différemment il y a quelques mois à peine ? Le joueur de 23 ans était lié aux grands rivaux des Reds avant la saison 2022/23.

De toute évidence, aucun changement de ce type ne s’est jamais concrétisé, mais Gakpo semblait suggérer que cela était sur le point de se produire. S’exprimant après son arrivée dans le Merseyside, il expliqué:

“Ça a été difficile cet été. C’était une période très intense.

“J’ai essayé de trouver la paix, mais c’était difficile. Je pensais que j’allais à Manchester United, mais finalement ça n’a pas marché.”

Gakpo a marqué trois buts pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : ANP via Getty Images)

Après être resté au PSV, son club natal, Gakpo a marqué neuf buts en 14 matchs avant de faire ses adieux à l’Eredivisie.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que Gakpo ne serait probablement pas disponible pour faire ses débuts avec les Reds avant le choc du troisième tour de la FA Cup avec les Wolves le week-end prochain, mais il pourrait difficilement être plus enthousiaste à l’idée d’avoir l’ailier à bord. L’Allemand dit sur le site officiel du club (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“La réponse [to why Liverpool had been tracking Gakpo] est assez facile; c’est évident : parce que c’est un très, très, très bon joueur – donc le package est vraiment intéressant.

“L’âge dans lequel il se trouve ; le potentiel qu’il montre, ou qu’il a ; et la qualité qu’il a déjà montrée aux Pays-Bas et avec l’équipe nationale également … fait de lui un joueur vraiment, vraiment intéressant.”