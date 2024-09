Le nouvel étui pour AirPods émet un bip lorsque vous le perdez : ce que nous savons sur la prochaine fonctionnalité d’Apple

Ils sont petits. Ils sont légers. Et ils seront faciles à égarer. Mais les AirPods 4 qui viennent d’être annoncés incluront une nouvelle fonctionnalité familière aux propriétaires des AirPods Pro qui vous aidera à retrouver votre étui lorsqu’il est perdu.

Lundi, Apple a organisé son dernier événement de révélation de produits, baptisé Glowtime. Comme il sied à la stratégie typique de l’entreprise pour le mois de septembre, il s’agissait d’un événement chargé, avec les débuts de la iPhone 16 programmation et la Apple Watch série 10ainsi que la dernière mise à niveau de ses écouteurs sans fil d’entrée de gamme, les AirPods 4. Ces nouveaux écouteurs sont dotés d’un certain nombre de fonctionnalités qui les rapprochent des AirPods Pro 2, notamment la prise en charge de l’audio spatial, une puce H2 et un boîtier de chargement USB-C. Le boîtier sera également doté de haut-parleurs, leur permettant d’exploiter une autre fonctionnalité Pro lorsque vous l’égarez.

Les propriétaires d’AirPods ont souvent du mal à trouver des pièces manquantes. Les AirPods Pro et AirPods Max, les modèles haut de gamme de la gamme d’écouteurs sans fil d’Apple, sont dotés depuis 2021 d’une fonctionnalité dans l’application Find My qui permet aux propriétaires de les voir sur une carte et d’émettre un bip sonore depuis leurs haut-parleurs pour les localiser plus facilement. Voici comment la nouvelle fonctionnalité fonctionnera sur les AirPods 4.

Comment utiliser la fonctionnalité Localiser des AirPods 4 ?

Lors de l’événement de lundi, la vice-présidente de l’ingénierie matérielle d’Apple, Kate Bergeron, a révélé que les étuis pour AirPods 4 recevront un nouveau haut-parleur, leur permettant d’utiliser la fonction de bruit de l’application Find My.

En fonction de son fonctionnement avec la version Pro, pour l’utiliser, les utilisateurs peuvent ouvrir l’application Find My, sélectionner l’onglet Appareils et sélectionner les AirPods qu’ils souhaitent suivre.

Cliquez sur la liste de vos AirPods 4 ou sur l’étui seul si les écouteurs sont sortis, et sélectionnez l’option Lire le son. Cela lancera le processus de lecture d’un bip sonore des haut-parleurs de l’étui, et si vous êtes suffisamment proche de l’endroit où vous l’avez égaré, cela devrait vous aider à localiser son emplacement.

Quand sortiront les AirPods 4 ?

Les AirPods 4 seront commercialisés le vendredi 20 septembre. Les précommandes sont disponibles depuis leur annonce lundi. Les clients ont deux options pour récupérer leurs nouveaux écouteurs : 129 $ pour l’édition standard et 179 $ pour l’édition avec suppression active du bruit.

