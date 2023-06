Le nouvel ETF d’actifs durables parie gros sur l’immobilier

Un nouvel ETF fait un gros pari sur l’immobilier et d’autres actifs durables.

La gestion des investissements de CBRE a lancé l’ETF IQ CBRE Real Assets en mai avec l’idée qu’il offrira une protection contre l’inflation dans un environnement de taux d’intérêt en hausse.

« Le marché des ETF manque d’options dans cet espace », a déclaré jeudi le gestionnaire de portefeuille de l’ETF, Dan Foley, à « ETF Edge » de CNBC. « Il y a beaucoup d’opportunités ici avec des changements séculaires dans des choses comme la transformation numérique, la décarbonisation, puis, franchement, une mauvaise tarification sur le marché. »

Foley a souligné que les institutions financières mondiales sont déjà dans l’espace et a déclaré qu’il pensait que les investisseurs de détail devraient l’être également.

« Cela a été l’un des segments les plus attrayants de l’univers des actifs réels », a déclaré Foley. « Les évaluations sont très convaincantes. … [The] les éléments sont en place pour un rendement total assez solide à l’avenir. »

Le nouvel ETF de CBRE arrive sur le marché alors que l’enthousiasme autour des sociétés d’intelligence artificielle et de la technologie domine Wall Street.

Foley a soutenu que les actifs durables, en général, sont un facteur de diversification important loin de la technologie – en particulier les actions d’IA en vogue. De plus, il a noté que les actifs durables sont essentiels pour permettre une économie numérique en premier lieu.

« Les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, la décarbonisation – vous avez besoin de ces principales sociétés d’infrastructure pour faire cet investissement. Cela stimule la croissance qui, selon nous, entraînera un résultat différencié », a-t-il déclaré.

Selon l’émetteur New York Life Investments, les principaux avoirs du fonds sont dans l’immobilier et utilitaires . Ils comprennent Stockage public , Château de la Couronne , Nextera Énergie et Équinix ( EQIX), qui est considéré comme un leader dans les centres de données.

Les actions d’Equinix ont augmenté de 7 % au cours du mois dernier.

« Equinix est un excellent exemple d’une entité de premier plan au niveau mondial », a déclaré Foley. « C’est le genre d’actifs que vous recherchez. Ils sont essentiels à la nouvelle économie. »

Depuis le lancement de l’ETF IQ CBRE Real Assets le 10 mai, il a baissé de près de 6 %.