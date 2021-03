Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, la taille de l’écran est probablement l’une des premières choses à considérer. Pour un usage quotidien, un écran 13 ou 15 pouces conviendra à la plupart des gens – suffisamment grand pour travailler, sans compromettre la portabilité. Cependant, il y a certaines tâches où l’espace d’écran supplémentaire est utile, surtout si vous ne pouvez pas vous connecter à un moniteur externe.

C’est là que l’ordinateur portable 17 pouces entre en jeu, bien que les appareils populaires tels que Gigabyte, Asus et Razer soient tous spécialement conçus pour les jeux. Mais que se passe-t-il si vous recherchez un appareil adapté pour les blogs en direct, la conception graphique ou le montage photo et vidéo? Envy 17 de HP est l’une des rares options axées sur les créateurs disponibles, conservant le design élégant et la construction haut de gamme que nous associons à la gamme Envy. La mise à jour 2021 est une actualisation relativement mineure, bien que certains points clés méritent d’être soulignés.

Parmi les plus notables, il y a le passage aux GPU MX450 de Nvidia, qui devrait donner une amélioration significative des performances graphiques – c’est particulièrement important pour les créateurs. HP a déjà lancé un modèle Envy 17 alimenté par des processeurs Tiger Lake de 11e génération, mais le i7-1165G7 revient ici. Ceci est pris en charge par jusqu’à 32 Go de RAM et un maximum de 1 To de stockage SSD.

L’écran OLED de 17,3 pouces lui-même commence à une résolution Full HD (1920 x 1080), mais peut être configuré jusqu’à 4K. Il est logé dans des cadres incroyablement étroits sur tous les modèles, ce qui lui confère un rapport écran / corps de 86,3%. Il n’y a pas de support 4G ou 5G, bien que vous ayez la connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Cependant, à 2,5 kg, ce n’est pas un appareil particulièrement portable.

Si vous recherchez quelque chose de plus léger, le nouvel Envy 15 x360 pourrait être une meilleure option. Il ne pèse que 1,8 kg, offrant le choix entre les derniers silicium Intel et AMD. L’appareil offre également une fonctionnalité convertible au moyen d’une charnière à 360 degrés. Il a la même option pour les graphiques MX450 et un écran OLED 4K, en plus de la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Le plus petit écran de 15 pouces peut être un facteur limitant pour certains créateurs, mais pour d’autres, cela offre un ensemble plus complet.







Les deux nouveaux ordinateurs portables Envy ont une webcam 720p, avec l’obturateur physique de HP pour une tranquillité d’esprit supplémentaire. Ils tirent également parti du logiciel Enhanced Lighting de la société, qui transforme l’écran en anneau lumineux pour les appels vidéo.

Ce sont les derniers ajouts au portefeuille d’appareils durables de HP, la société américaine se concentrant de plus en plus sur l’impact environnemental de ses produits. Les deux nouveaux ordinateurs portables Envy sont fabriqués à partir d’aluminium recyclé, tandis que l’Envy 17 utilise également plastique recyclé post-consommation et lié à l’océan dans le processus de fabrication. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur la durabilité des ordinateurs portables.

L’Envy 17 débutera à 1249 £ lors de sa mise en vente en août. L’Envy 15 x360 sera disponible à peu près au même moment, mais le prix varie en fonction du processeur que vous choisissez – les appareils alimentés par AMD commencent à 849,99 £, tandis que vous paierez au moins 999,99 £ pour les configurations avec silicium Intel.

Consultez notre meilleur tableau d’ordinateurs portables pour voir à quoi seront confrontés les nouveaux ordinateurs portables.