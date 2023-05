Le nouvel envoyé américain en Inde dit que Biden lui a dit "Eric, va réparer ça" Sur les visas

Réduire le temps d’attente pour les visas américains pour les Indiens n’est pas la « 10ème ou 11ème priorité » mais la « priorité numéro un », a déclaré aujourd’hui à NDTV le nouvel ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti.

M. Garcetti prend ses fonctions à un moment où le Premier ministre Narendra Modi a commencé les préparatifs pour se rendre aux États-Unis lors d’une visite d’État le 22 juin. Le président américain Joe Biden devrait également se rendre en Inde plus tard cette année pour assister au sommet du G20 à Delhi.

« Je suis très heureux d’être l’ambassadeur ici non seulement lorsque le Premier ministre Modi viendra aux États-Unis, mais que le président Biden pourra également venir ici. C’est historique. Je ne sais pas si cela s’est déjà produit auparavant, les deux dirigeants se rendant chacun pays de l’autre en l’espace de quelques mois », a déclaré M. Garcetti.

Sur une question de savoir s’il allait se pencher sur la question des longs délais d’attente pour les visas américains, M. Garcetti a répondu: « Absolument, et le président a dit: » Eric, va réparer ça « . Ce n’est pas seulement une 10e ou 11e priorité. C’est la priorité numéro un pour moi. »

« Je pense que les visas touchent les Indiens plus directement que tout ce que fait l’Amérique. Et c’est un bon problème à avoir. De plus en plus d’Indiens veulent venir aux États-Unis, pour étudier, en tant que touristes… Nous nous engageons à résoudre ce problème « , a déclaré l’ambassadeur des États-Unis.

« Déjà, les temps d’attente (pour les visas) ont diminué de 60 % depuis le début de l’année. En janvier, février et mars, nous avons traité un nombre record de visas. L’année dernière, la plus grande source de visas étudiants est venue de l’Inde plus que toute autre pays. Attendez, dans les prochaines semaines, lorsque nos dirigeants se rencontreront, vous aurez de nombreuses annonces. Et même avant cela, nous sommes prêts pour la saison des visas étudiants et déjà le temps d’attente est de plus en plus court. Nous voulons que plus d’Indiens continuer à venir en Amérique », a déclaré M. Garcetti.

Les États-Unis sont sur la bonne voie pour délivrer plus d’un million de visas aux Indiens cette année, avait déclaré un haut responsable en avril. Les États-Unis donnent également la priorité aux visas H-1B et L, les plus recherchés par les professionnels indiens des technologies de l’information, avait déclaré Donald Lu, secrétaire d’État adjoint pour l’Asie du Sud et centrale, à l’agence de presse PTI en avril.

Le visa H-1B est un visa non-immigrant qui permet aux entreprises américaines d’employer des travailleurs étrangers dans des professions spécialisées nécessitant une expertise théorique ou technique.

M. Garcetti, tout en parlant de la présidence indienne du G20 au milieu de la guerre en Ukraine, a déclaré à NDTV que la présidence indienne du G20 est « impressionnante » car « l’Inde est un pont entre le passé et l’avenir, entre l’est, l’ouest, le nord et le sud ».

« Nous sommes aux côtés de l’Inde dans ces aspirations pour nous assurer que le G20 ne se limite pas à la guerre en Ukraine. Nous n’arrêterons pas de parler fermement d’une invasion non provoquée par la Russie. Je suis sûr que les Indiens comprennent à quel point les frontières et la souveraineté sont importantes. Au en même temps, nous savons qu’il existe des relations qui existent depuis des décennies », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur américain a nié que l’Inde et l’Amérique se rapprochent en raison du facteur chinois.

« Je pense que nous nous aimons vraiment. L’Inde et les États-Unis sont des amis naturels. Ce n’est pas transactionnel ; c’est relationnel. Ce n’est pas seulement une affinité l’un pour l’autre ; nous avons des intérêts mutuels. Chine ou quoi que ce soit d’autre », a-t-il dit.