Le nouvel envoyé américain à l’ONU reçoit le tapis rouge de la Russie

NATIONS UNIES (AP) – Linda Thomas-Greenfield prend ses fonctions d’ambassadrice américaine aux Nations Unies jeudi et un haut diplomate russe a déclaré que le tapis rouge serait déroulé et que Moscou était prêt à travailler avec l’administration Biden – mais » il faut être deux pour danser le tango. »

Après avoir prêté serment mercredi par la vice-présidente Camala Harris, Thomas-Greenfield s’est rendue à New York où elle doit présenter ses lettres de créance au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, jeudi après-midi.

Elle se lancera directement dans son nouveau poste, s’attaquant aux problèmes de paix et de sécurité dans le monde avec la Russie, la Chine et une douzaine d’autres pays, car les États-Unis prendront la présidence tournante du puissant Conseil de sécurité de l’ONU lundi. Et elle pourrait même décider d’assister à une réunion du conseil vendredi.

« Nous attendons avec impatience les échanges avec elle », a déclaré mercredi l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitri Polyansky, à un groupe de journalistes. «Vous pouvez compter sur nos attitudes les plus favorables et nos émotions positives à son égard en tant que membre de notre famille du Conseil de sécurité.»

Notant les décennies de Thomas-Greenfield en tant que diplomate américain, il a déclaré: «il est toujours plus facile d’interagir avec des professionnels».

Mais il a déclaré que le point de vue américain selon lequel la Russie est «un ennemi» et une «menace» n’a pas changé sous Biden, il est donc très difficile d’imaginer comment l’interaction avec nous pourrait changer avec de tels points de départ des positions de la nouvelle administration. «

Néanmoins, a déclaré Polyansky, « il y a beaucoup de choses que la Russie et les États-Unis peuvent faire ensemble » et « nous jugerons la nouvelle administration sur ce qu’elle fera. »

«Nous sommes en faveur de la coopération», a-t-il déclaré. Mais « il en faut deux pour danser le tango, et vraiment nous sommes prêts à danser, mais nous avons besoin d’un partenaire bon et fiable qui connaît tous les mouvements et qui nous respecte » en tant que pays avec certaines positions, « ne nous considère pas comme un menace »et voit« nos intérêts nationaux évidents dans de nombreuses questions ».

Thomas-Greenfield, un vétéran retraité de 35 ans du service extérieur américain qui est devenu secrétaire d’État adjoint pour l’Afrique, a démissionné sous l’administration Trump. Elle sera la troisième femme afro-américaine et la deuxième femme afro-américaine à occuper le poste de l’ONU.

Sa confirmation mardi a été saluée par les démocrates et les défenseurs des Nations Unies qui avaient déploré l’approche unilatérale de l’ancien président Donald Trump dans les affaires internationales et se sont réjouis du retour du président Joe Biden au multilatéralisme.

Lors de l’audition du Sénat sur sa nomination, Thomas-Greenfield a qualifié la Chine d ‘«adversaire stratégique» qui menace le monde, et a qualifié un discours qu’elle a prononcé en 2019 qui louait les initiatives de la Chine en Afrique mais ne faisait aucune mention de ses violations des droits de l’homme comme une erreur.

Le Sénat a voté 78-20 pour la confirmer avec des opposants républicains affirmant qu’elle était douce envers la Chine et ne défendrait pas les principes américains à l’ONU

Thomas-Greenfield a déclaré lors de l’audience que Washington travaillera non seulement avec ses alliés « mais pour voir où nous pouvons trouver un terrain d’entente avec les Russes et les Chinois pour mettre plus de pression sur les Iraniens pour les repousser dans le strict respect » du 2015 accord pour freiner leur programme nucléaire. Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018 et Biden a indiqué que les États-Unis le rejoindraient, bien que la manière dont cela pourrait se produire reste une question majeure.

Polyansky a déclaré que la Russie se félicitait des « » développements positifs « sur l’accord nucléaire iranien et de l’accord américain pour prolonger l’accord nucléaire START, ajoutant que Moscou était prêt pour des discussions sérieuses et significatives » d’abord et avant tout dans le domaine de la stabilité stratégique. «

Thomas-Greenfield a souligné lors de l’audience que les États-Unis se réengageraient au niveau international et promouvoiraient les valeurs américaines – «soutien à la démocratie, respect des droits humains universels et promotion de la paix et de la sécurité».

Louis Charbonneau, directeur des Nations Unies pour Human Rights Watch, a déclaré à l’Associated Press que Thomas-Greenfield devrait promouvoir les droits de l’homme comme «une priorité absolue».

« Elle devrait abandonner l’approche sélective de l’administration Trump en matière de droits de l’homme – condamnant avec enthousiasme les abus de ses ennemis tout en ignorant les violations des droits d’alliés comme Israël et l’Arabie saoudite », a-t-il déclaré.

« Mais il y a place pour la continuité sur la Chine et la Syrie », a déclaré Charbonneau. et les États d’Amérique latine dans le giron. Et elle devrait continuer à faire pression pour un accès humanitaire élargi à toutes les régions de la Syrie. «