Le nouvel entraîneur discute du renouvellement de l’effectif de football de l’Alabama

L’entraîneur de football du nouvel Alabama, Kalen DeBoer, n’était pas prêt à tirer la sonnette d’alarme concernant le renouvellement de l’effectif.

DeBoer a rejoint le Paul Finebaum Show sur SEC Network vendredi environ une semaine après avoir accepté le poste d’entraîneur de Crimson Tide, et il n’a montré aucun signe de panique malgré les récents départs de la liste.

“J’ai vécu ça il y a deux ans”, a déclaré DeBoer. “C’était une bien meilleure situation que celle-là avec le nombre de joueurs qui partaient. Il suffit de garder le cap et de retrousser ses manches. Il y a un si grand groupe de dirigeants ici avec ce programme qui veulent maintenir le niveau du football de l’Alabama. , et ils restent ensemble. Nous voulons ces gars qui veulent être ici. Ils travaillent malgré tout le bruit qui existe. Je ne pourrais tout simplement pas être plus fier qu’ils restent ensemble.

DeBoer a déclaré qu’il avait vu que ces joueurs avaient l’intention de communiquer et de garder les choses ensemble.

“Beaucoup de ces gars sont venus ici pour bâtir un héritage”, a déclaré DeBoer. “Construire sur un héritage et aussi laisser un héritage. Ils considèrent que leur travail n’est pas terminé. Il y a des choses inachevées avec ce qu’ils ont accompli, que ce soit cette année ou les années passées. Nous avons vraiment hâte de serrer les bras. en tant qu’équipe, en tant que staff et continuer à travailler avec les gars qui sont ici. J’ai vraiment l’impression que nous sommes dans une excellente situation. Nous devons juste maintenir le cap.

L’Alabama a vu d’anciens joueurs cinq étoiles tels que Caleb Downs, Kadyn Proctor et Julian Sayin partir sur le portail de transfert. Downs et Proctor étaient titulaires la saison dernière respectivement en tant que sécurité et bloqueur gauche, tandis que Sayin, un quart-arrière, a rejoint le Crimson Tide en tant que premier inscrit pour les entraînements du Rose Bowl.

“Je ne suis vraiment pas alarmé du tout”, a déclaré DeBoer à propos du roulement de l’effectif.

Une fenêtre de 30 jours a commencé pour que les joueurs de l’Alabama puissent accéder au portail de transfert le jour où Nick Saban a pris sa retraite. Il est à la retraite depuis près de 10 jours maintenant, et depuis, une poignée de joueurs sont entrés sur le portail. Parmi les autres noms notables figurent Isaiah Bond, Amari Niblack et Trey Amos, qui auraient probablement tous été titulaires cette saison.

“C’est simplement le monde dans lequel nous vivons actuellement”, a déclaré DeBoer. “Quand il y a du changement et de la transition, il y aura du changement dans tout ce qui concerne le programme. Beaucoup de ces programmes subissent des changements sans transition des entraîneurs en chef. Naturellement, vous vous attendez à ce que cela se produise dans une certaine mesure. Nous” Nous trouverons les bonnes personnes dans le programme, qu’il s’agisse du personnel ou des joueurs. C’est un endroit qui possède les meilleures installations et les meilleures ressources de tout le pays. Nous sommes en mesure de soutenir les grands joueurs qui viennent ici avec tous nos efforts. que.”

Nick Kelly est l’écrivain de l’Alabama pour The Tuscaloosa News, qui fait partie du réseau USA TODAY, et il couvre le football et le basket-ball masculin de l’Alabama. Contactez-le à [email protected] ou suivez-le @_NickKelly sur X, l’application de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.