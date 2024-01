Le nouvel entraîneur des Patriots fait quelque chose que beaucoup ne feraient pas dans le communiqué d’introduction

L’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre, Jerod Mayo, a fait quelque chose de courageux lors de sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur-chef des Patriots. Il a parlé de race.

La partie la plus intéressante de sa rencontre avec les médias mercredi a eu lieu lorsque la conversation a viré à la course, en particulier lorsqu’on a demandé à Mayo s’il était le premier entraîneur-chef noir de l’histoire des Patriots. Le propriétaire Robert Kraft a été interrogé à ce sujet.

“Je suis vraiment daltonien, je sais ce que je ressens dimanche lorsque nous perdons”, a déclaré Kraft. Il a ajouté qu’il avait embauché Mayo parce que l’entraîneur était la meilleure personne pour le poste et que c’était simplement une coïncidence si Mayo était noir. “Il se trouve que c’est un homme de couleur”, a déclaré Kraft, “mais je l’ai choisi parce que je pense qu’il est le meilleur pour faire ce travail.”

C’est la réponse standard que les gens honnêtes donnent à la question complexe de la race. Je ne vois pas la couleur. Je vois des performances. C’est une vision extrêmement naïve, mais c’est une vision que beaucoup de gens partagent.

Mayo n’en avait rien. Et voici la partie courageuse. Mayo a poliment, mais fermement, contredit l’homme qui vient de l’embaucher et quelqu’un qui est l’une des personnes les plus puissantes de tous les sports. Ce fut un moment remarquable.

“Je vois de la couleur”, a déclaré Mayo. “Parce que je crois que si on ne voit pas la couleur, on ne peut pas voir le racisme.”

Bingo.

Il ne s’est pas arrêté là. Mayo a été interrogé sur l’importance historique de son embauche.

“Tu ferais mieux de le croire”, dit-il. “Être le premier entraîneur noir ici en Nouvelle-Angleterre signifie beaucoup pour moi.” Il a ajouté : “… Vous devez prendre les idées des autres : Noir, blanc, vert, jaune… cela n’a vraiment pas d’importance. Vieux, jeune. Une chose que vous remarquerez chez moi, dans notre interaction en tant que nous continuons à y aller, c’est-à-dire que je n’aime pas les chambres d’écho. Je veux que les gens autour de moi remettent en question mes idées, ou remettent en question la façon dont nous avons fait les choses dans le passé…”

Il est difficile d’exprimer avec des mots à quel point cela a été important pour Mayo. Personne ne sait à quel point il sera un bon entraîneur, mais Mayo parlant honnêtement de course, lors de son discours d’introduction, en Nouvelle-Angleterre, est un moment remarquable.

Pour comprendre pourquoi c’est si important, il suffit de regarder certains commentaires sur le compte de réseau social des Patriots sur X, anciennement Twitter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses racistes, bien sûr, mais aussi des gens disant que Mayo ne devrait pas parler de race.

Et c’est pourquoi ce que Mayo a fait est si important et, oui, courageux. Cela peut sembler simple de dire qu’il est important de considérer la race, car pour résoudre les graves problèmes raciaux de ce pays, il faut d’abord les identifier. Euh.

Mais l’un des grands paradoxes de la question raciale en Amérique est que des dizaines de millions de personnes l’ignorent. Ils pensent qu’en n’en parlant pas ou en ne critiquant pas ceux qui le font, cela disparaîtra d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas le cas. Le racisme est un poison et la seule façon de le combattre est de le combattre de front. Discuter. Admet-le.

Tout comme Mayo.

Il est évidemment trop tôt pour savoir quel genre d’entraîneur Mayo sera. En fin de compte, ce qui comptera le plus, c’est combien il gagnera. Gagner le Super Bowl était la norme en Nouvelle-Angleterre avec Bill Belichick. Si Mayo gagne, on se souviendra de lui pour cela. S’il perd, on se souviendra de lui.

Il est également vrai que dans la NFL, la chute est plus abrupte pour les entraîneurs-chefs noirs. Les critiques sont plus sévères. Les normes sont différentes. C’est le cas de nombreux Noirs américains dans de nombreuses professions. Cela pourrait aussi être le cas pour Mayo.

Mais pour l’instant, Mayo ne met pas de côté ses opinions sur la race ou, essentiellement, sa noirceur, pour le travail. Il dit la vérité sur la race et fait preuve de courage que beaucoup de gens n’ont pas.

De cette façon, il gagne déjà.