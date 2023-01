Le nouvel entraîneur des Panthers, Frank Reich, doit rédiger et développer la franchise QB

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Frank Reich n’est pas irréprochable dans le chaos qui a ravagé les Colts de 2022, mais la situation de quart-arrière qu’il a traversée jusqu’à son licenciement en novembre n’a pas aidé sa cause.

Matt Ryan, acquis en mars des Falcons, était une coquille sur lui-même à 37 ans, sujet au roulement et paraissant tout à fait son âge. L’ancien MVP de la NFL n’était que le dernier d’une longue lignée de pansements QB avec lesquels Reich devait travailler. Il a commencé avec le grand Andrew Luck en 2018, la première saison de Reich en tant qu’entraîneur des Colts. Mais après la retraite soudaine de Luck, ce sont Jacoby Brissett et Brian Hoyer en 2019, Philip Rivers en 2020, Carson Wentz en 2021 et Ryan et Sam Ehlinger cette saison.

Reich n’a jamais eu le même quart-arrière partant pour une deuxième saison, aucune chance de s’appuyer sur le travail de l’année précédente au poste le plus important. C’était l’enfer du quart-arrière.

C’est pourquoi le nouveau travail de Reich pourrait lui donner du pouvoir.

Il a été annoncé jeudi comme nouvel entraîneur des Panthers, qui ont le choix n ° 9 au repêchage de la NFL 2023. Il y a de fortes chances qu’ils utilisent cette sélection supérieure sur un quart-arrière.

La Caroline a commencé trois appelants au cours de chacune des deux saisons précédentes, recevant une production incohérente (les Panthers se sont classés au cinquième rang des passes DVOA la saison dernière). En 2022, c’était Baker Mayfield (six matchs), Sam Darnold (six) et PJ Walker (cinq). Mayfield ne fait plus partie de l’équipe – il a demandé et obtenu sa libération en décembre – tandis que Darnold et Walker devraient être des agents libres sans restriction et restreints, respectivement.

Les Panthers nomment Frank Reich entraîneur-chef Colin Cowherd réagit à l’annonce que Frank Reich, le tout premier quart-arrière de la Caroline, sera le prochain entraîneur-chef de l’équipe.

Dans le top 10 du repêchage de cette année, et armés de deux choix de deuxième tour, les Panthers sont bien placés pour saisir le quart-arrière de premier ordre que Reich peut façonner.

N’oubliez pas qu’il n’a jamais eu l’occasion de faire cela en tant qu’entraîneur-chef. La chance était déjà une superstar pour la seule saison où il l’a eu en 2018. Bien sûr, en tant qu’entraîneur des quarts ou coordinateur offensif, il a travaillé avec Peyton Manning (2012-13), Rivers (2013-15) et le premier Carson Wentz (2016- 17). Mais cette opportunité avec Carolina est différente en tant que voix principale des entraîneurs.

Compte tenu de la porte tournante des Colts au poste de quart-arrière, les résultats de Reich étaient impressionnants. Il avait une fiche de 40-33-1 en quatre saisons et demie. Au cours de trois de ses quatre saisons complètes, il s’est classé parmi les 10 meilleurs marqueurs offensifs (cinquième en 2018; neuvième en 2020 et 2021).

Avec 14 ans d’expérience d’entraîneur dans la NFL du côté offensif du ballon, Reich apporte une voix indispensable pour aider une attaque des Panthers qui a connu des difficultés la saison dernière. La Caroline s’est classée 20e en notation, 27e en DVOA et 29e en verges autorisées en attaque. En plus de l’instabilité du quart-arrière, les Panthers n’avaient pas de receveur de 1 000 verges ni de lanceur de 1 000 verges. Reich, 61 ans, devient le tout premier entraîneur-chef de la franchise avec un passé offensif.

Il convient également de noter que Reich – qui a joué 13 saisons dans la NFL – a été le premier quart partant de l’histoire de la Caroline en 1995.

Et en 2022, les Panthers – et Reich – pourraient enfin trouver leur quart-arrière de franchise pour la prochaine décennie.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Panthers de la Caroline Colts d’Indianapolis