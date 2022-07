Le nouvel entraîneur des Fieldcrest Knights renforce la confiance – Shaw Local

MINONK – Avoir confiance non seulement en vous-même, mais aussi en vos coéquipiers, est vital.

Après une saison au cours de laquelle une jeune équipe de Fieldcrest qui n’a renvoyé qu’un seul partant au total a été surclassée 411-92 et est allée 0-9, l’entraîneur-chef de première année Nick Meyer a déclaré que la confiance était le travail n ° 1 à ses yeux.

“La chose la plus importante pour moi en entrant est simplement de donner confiance aux enfants et je veux qu’ils s’amusent”, a déclaré Meyer au camp d’été de lundi au New Millennia Park à Minonk. “Je leur rappelle sans cesse que ce sont des athlètes talentueux qui sont maintenant plus grands, plus forts et plus rapides cette année.

“L’année dernière, l’équipe était peu nombreuse, avait beaucoup de jeunes gars qui jouaient avec une expérience limitée. Cette équipe a également une petite classe senior, mais ils sont tous super engagés et motivés. … Ils donnent le ton.

Meyer est diplômé du FHS en 2011 et a été assistant étudiant à l’Illinois State University de 2011 à 2015, où il a travaillé avec la défense. Il était assistant Fieldcrest en 2017 sous Derek Schneeman et est retourné à l’ISU en tant qu’assistant à temps plein de 2018 à 2021 avant d’être embauché en janvier.

Les membres de l’équipe de football Fieldcrest rompent un caucus pendant le camp de football le lundi 18 juillet 2022 au New Millenia Park à Minonk. (Scott Anderson)

“Je peux déjà voir la confiance qu’ils ont tous non seulement en eux-mêmes individuellement, mais aussi en leurs coéquipiers”, a déclaré Meyer. « Nous parlons beaucoup de responsabilité. C’est quelque chose qui doit être là pour toute équipe qui réussit, et je le vois jusqu’à présent à travers le travail des gars dans la salle de musculation et ici pendant le camp d’été.

“L’année dernière, c’était l’année dernière. Nous ne nous attardons pas là-dessus, mais nous n’oublions pas non plus totalement ce que cela a ressenti.

Le secondeur principal / ailier serré Trenton Topolski a déclaré qu’il pensait que malgré le record, l’année dernière avait été un tremplin pour les joueurs de cette année.

“Je pense que nous serons globalement mieux préparés cette saison”, a-t-il déclaré. “L’année dernière, nous étions tous assez inexpérimentés, mais je pense aussi que notre programme de poids hors saison nous a tous rendus plus forts, plus rapides et vraiment plus confiants. Nous allons devoir être une équipe plus coriace et une équipe qui nous casse les fesses à chaque minute pour nous améliorer.

“Je pense qu’il y a une petite puce sur nos épaules de l’année dernière, mais nous ne pouvons pas changer ce qui s’est passé. Tout ce que nous pouvons faire, c’est travailler pour recommencer à jouer au football Fieldcrest solide. Si nous faisons cela, tout le reste prendra soin de lui-même.

Trent Topolski de Fieldcrest travaille sur des exercices pendant le camp de football le lundi 18 juillet 2022 au New Millennia Park à Minonk. (Scott Anderson)

Le plaqueur offensif et défensif senior / l’ailier défensif Aiden Harsted était d’accord avec Topolski en ce qui concerne le facteur expérience, mais ajoute qu’il pense qu’une approche différente de la musculation sera un autre facteur qui, espérons-le, rapportera des dividendes sur le terrain.

“Je pense qu’avec beaucoup d’entre nous qui reviennent avec de l’expérience maintenant, il y a aussi eu une super intensité dans tout”, a-t-il déclaré. « Que ce soit dans la salle de musculation ou ici sur le terrain d’entraînement, il y a un incendie qui n’a peut-être pas toujours été le cas la saison dernière.

«Nous nous sommes également entraînés à Knights Fitness l’année dernière, mais cette année, nous nous concentrons moins sur les ascenseurs principaux, ou sur la capacité de soulever, mais davantage sur le conditionnement, sur le fait d’être globalement plus fort. Je peux déjà dire que cela a aidé tant d’entre nous pendant le camp d’été, et nous avons eu tellement plus de gars qui s’engagent à être là à chaque session. Cela nous a également aidés, je pense, à nous lier davantage en tant que coéquipiers.

« Nous avons du chemin à faire, mais j’ai hâte de voir comment cette équipe peut faire. Je suis surexcité.”

Les membres de l’équipe de football Fieldcrest travaillent sur des exercices de force et de conditionnement pendant le camp de football le lundi 18 juillet 2022 au New Millennia Park à Minonk. (Scott Anderson)

Le centre senior Carter Stimpert a déclaré qu’il y avait juste un sentiment différent alors que l’équipe se dirigeait vers les entraînements d’ouverture et a vu l’équipe s’améliorer à chaque entraînement qui passait.

“C’est un groupe solide de gars qui sont prêts à travailler pour s’améliorer”, a-t-il déclaré. “Coach Meyer a une tonne d’enthousiasme et vous tient responsable. Ce n’est pas que ce n’était pas le cas l’an dernier, mais il y a juste eu un sentiment différent cet été. C’est peut-être que nous avons tous un peu plus d’expérience. C’est peut-être que nous sommes tous un peu plus confiants. Je ne suis pas sûr, mais je sais que nous faisons tous de notre mieux pour faire de notre mieux pour être la meilleure équipe de football possible.

« Je n’arrive pas à croire à quel point nous nous sommes améliorés au cours de l’été. La clé est de continuer à s’améliorer et d’être à notre meilleur au début de la saison.