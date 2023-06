Le nouvel entraîneur des Bucks, Adrian Griffin, signe un contrat pluriannuel et commence ses fonctions d’entraîneur: Sources

MILWAUKEE – Après un week-end du Memorial Day chargé de nouvelles, les Bucks ont tranquillement négocié un contrat avec l’ancien entraîneur adjoint des Raptors de Toronto, Adrian Griffin, l’homme qu’ils ont choisi pour être le 17e entraîneur-chef de la franchise. Et Griffin a maintenant signé son contrat avec les Bucks, selon des sources de la ligue.

Bien que l’équipe n’ait pas encore officialisé l’embauche, des sources de la ligue ont déclaré L’athlétisme que Griffin a été avec l’équipe tout au long de la semaine lors de diverses réunions et entraînements de repêchage à Milwaukee. L’athlétisme a également appris que Griffin recevrait environ 4 millions de dollars par an sur un contrat pluriannuel avec les Bucks.

Griffin et les Bucks travailleront désormais à trouver des assistants vétérans pour son équipe d’entraîneurs. Deux candidats potentiels sont l’ancien entraîneur des Charlotte Hornets, James Borrego, et l’ancien entraîneur des Portland Trail Blazers, Terry Stotts, selon les sources.

En attendant l’annonce officielle de l’organisation, jetons un coup d’œil à quelques autres questions qui subsistent sur la location et l’avenir de Griffin à Milwaukee.

Qui vient avec Griffin à Milwaukee ?

Comme discuté à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, il s’agit du premier poste d’entraîneur-chef de Griffin.

Après avoir décidé de passer d’un joueur de la NBA à un entraîneur de la NBA en 2008, Griffin a été entraîneur adjoint pendant 15 saisons pour cinq équipes différentes. À cette époque en tant qu’assistant, Griffin a sûrement pu se connecter avec les entraîneurs de tous ces états-majors ainsi qu’avec divers entraîneurs de la ligue, mais cela ne suggère pas nécessairement qui il pourrait cibler pour le rejoindre à Milwaukee sur son coaching. personnel.

Toutefois, la constitution d’un personnel d’entraîneurs ne relève pas toujours de la seule responsabilité de l’entraîneur-chef. Les organisations peuvent également être utilisées pour le soutien dans ces situations. Au fur et à mesure que les Bucks renforcent le personnel, ils devront travailler avec Griffin pour déterminer comment constituer le meilleur groupe de soutien possible pour leur nouvel entraîneur-chef.

Et il y a beaucoup à considérer.

Par exemple, en tant qu’assistant, Griffin a passé beaucoup de temps à travailler pour des entraîneurs à l’esprit défensif comme Scott Skiles, Tom Thibodeau et Nick Nurse et a également passé une grande partie de son temps sur le plan de jeu défensif des Raptors, alors peut-être qu’un esprit offensif serait aider le personnel. Ou peut-être que les Bucks doivent ajouter un entraîneur plus jeune au personnel puisque Griffin a 48 ans. Étant donné que Griffin n’a jamais été entraîneur-chef de la NBA, les Bucks pourraient peut-être trouver utile de faire appel à un ancien entraîneur-chef pour aider Griffin à trier dans l’élaboration d’une stratégie organisationnelle.

En parlant de cela, selon des sources de la ligue, les Bucks ont manifesté leur intérêt à ajouter Borrego au personnel. Borrego, 45 ans, a été entraîneur des Charlotte Hornets pendant quatre saisons de 2018 à 2022, mais il a également été connecté à un certain nombre d’équipes à la recherche d’un poste d’entraîneur adjoint cette intersaison.

Une autre chose à garder à l’esprit est que les entraîneurs adjoints n’ont pas nécessairement le même contrat que l’entraîneur-chef. Alors que les Bucks se sont séparés de Mike Budenholzer, les entraîneurs adjoints de l’équipe ont tous des contrats distincts et doivent également déterminer leur prochaine étape.

Le directeur général des Bucks, Jon Horst, a parlé de la situation le 5 mai, lors de la discussion de l’ouverture de l’entraîneur-chef avec les journalistes.

« J’ai une tonne de respect pour tout ce groupe », a déclaré Horst. « Je pense que nous avons l’un des meilleurs groupes d’entraîneurs de soutien de la NBA et j’espère que s’ils sont toujours avec nous lors de la prochaine embauche, ils seront pris en considération par cette embauche. Cela fera partie de ce processus.

«Je m’attends également à ce qu’un certain nombre de ces gars aient d’autres opportunités dans la ligue. Et s’ils le font, j’ai d’excellentes relations avec tout le monde, nous aurons une ligne de communication ouverte comme nous le faisons déjà et je les soutiendrai également de cette manière.

Horst a en outre expliqué que même si l’équipe s’était séparée de son entraîneur-chef, l’organisation avait encore du travail à faire. Ces entraîneurs adjoints seraient les personnes qui exécutaient ce travail, qu’il s’agisse d’entraînements pour les joueurs qui étaient encore en ville ou de projets d’entraînement pour les joueurs potentiels. Au cours des dernières semaines, quelques assistants des Bucks ont fait leurs adieux à la ville sur leurs réseaux sociaux, mais d’autres travaillent toujours pour l’équipe. Griffin et Horst devront décider si l’un des assistants du personnel de Budenholzer restera encore un an à Milwaukee.

Comment Griffin trouve-t-il l’équilibre entre le nouveau et l’ancien ?

Lorsque Budenholzer est arrivé à Milwaukee en 2018, il venait de terminer cinq saisons à Atlanta au cours desquelles les Hawks ont terminé le top 10 de la saison régulière ou mieux en forçant les revirements. Après cinq saisons à Milwaukee, les Bucks n’ont jamais terminé une seule fois en dehors des 10 derniers en forçant les revirements défensivement. Les deux défenses ont connu un succès écrasant à la fois à Atlanta et à Milwaukee, mais Budenholzer a choisi de se concentrer sur des choses différentes avec chaque défense.

Avec Griffin, il n’y a aucun aperçu de ce qu’il a fait auparavant en tant qu’entraîneur-chef. Il n’y a pas de film à regarder pour comprendre ses tendances ou ses tactiques. Il sera une ardoise vierge à cet égard, mais les Bucks, en tant qu’équipe, ne le seront pas et regarder Griffin présenter ses propres stratégies offensives et défensives sera un exercice d’entraînement fascinant.

Tous les entraîneurs ont certaines croyances fondamentales, certaines choses auxquelles ils croient inconditionnellement, mais il y a aussi certaines réalités avec chaque alignement. Comme indiqué plus tôt cette semaine, il existe une possibilité réelle que les principaux contributeurs au sommet de la liste des Bucks soient exactement les mêmes que la saison dernière. Et si tel est le cas, il existe certaines stratégies, comme l’accent mis sur la protection de la jante en défense ou une attaque basée sur l’isolement de leurs meneurs de jeu, qui ont un sens logique en fonction du personnel de l’équipe.

Alors, dans quelle mesure Griffin s’appuiera-t-il sur certains de ces mêmes principes ? Et à quel point essaiera-t-il de casser les Bucks de certaines des habitudes qu’ils ont construites sous Budenholzer?

Trier ces questions sera essentiel pour élaborer les stratégies sur lesquelles les Bucks s’appuieront à l’avenir.

Comment Griffin construit-il des relations avec ses joueurs ?

Dans une année normale, le front office et le personnel d’entraîneurs se connectent avec les joueurs dans la semaine après la saison pendant le processus d’entretien de sortie pour récapituler la saison précédente et donner également à chaque joueur des choses sur lesquelles travailler pendant l’intersaison. Alors que Horst a déclaré aux journalistes qu’il avait suivi ce processus avec les joueurs des Bucks dans les jours qui ont suivi la sortie de l’équipe en séries éliminatoires, la vision de la franchise a considérablement changé depuis ces réunions.

Avec un nouvel entraîneur, il y aura probablement de nouvelles directives et, plus important encore, il faudra nouer des relations importantes entre Griffin et chacun des joueurs des Bucks. Pour ce faire, les joueurs devront peut-être revenir à Milwaukee (s’ils quittent la ville pour l’intersaison) ou Griffin devra peut-être se lancer dans une tournée mondiale pour retrouver les joueurs et discuter de l’avenir avec eux. Par exemple, lorsque Budenholzer a été embauché en 2018, il s’est rapidement rendu en Grèce pour discuter avec Antetokounmpo et a continué à s’y rendre pendant les intersaisons suivantes pour vérifier Antetokounmpo pendant l’été.

Pour que Griffin soit sur la même longueur d’onde que les joueurs, il devra faire le même genre d’effort.

(Photo: Dan Hamilton / États-Unis aujourd’hui)