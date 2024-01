Le nouvel entraîneur de football des Husky, Jedd Fisch, hérite d’une équipe différente – avec le même rêve

Huit jours après que Washington ait joué pour un championnat national, Jedd Fisch a repris une autre équipe des Huskies.

Mardi à 10 h 59, Fisch, 47 ans, a suivi la présidente de l’UW Ana Mari Cauce et le directeur sportif Troy Dannen jusqu’à une scène de fortune à l’intérieur du Husky Stadium, à travers un chemin de pom-pom girls avec des pompons agitant et une fanfare en plein essor. Il était assis face au lac Washington, qui brillait sous un ciel couvert de Seattle, ainsi qu’à la zone est – où une carte vidéo déclarait en caractères gras et blancs :

BIENVENUE JEDD FISCH

La fête de bienvenue de Washington était composée de dizaines d’anciens et de donateurs, encerclant la scène – Mario Bailey et Damon Huard et Jermaine Kearse et Will Dissly et plus encore. Il s’agissait d’un seau contenant six bouteilles de champagne sur glace et d’un buffet de déjeuner en attente. Il s’agissait d’une poignée de joueurs actuels, dont la sécurité Asa Turner et le parieur Jack McCallister, le demi défensif Tristan Dunn et les bords Zach Durfee et Maurice Heims, un who’s-who Husky.

Il n’incluait pas Michael Penix Jr., Rome Odunze, Jalen McMillan, Ja’Lynn Polk, Dillon Johnson, Bralen Trice, Zion Tupuola-Fetui ou Edefuan Ulofoshio – les visages d’un programme qui a obtenu une fiche de 25-3 au cours des deux dernières saisons.

Cela n’incluait certainement pas Kalen DeBoer.

C’était un endroit familier, mais un visage différent.

Une équipe différente, mais le même rêve.

“Je ne pense pas que quiconque aura connu autant de changements d’effectif que ce que nous connaîtrons ici à Washington entre la saison 23 et la saison 24”, a admis Fisch mardi, deux jours après avoir quitté l’Université de l’Arizona. «Mais ce que nous devons faire, c’est nous assurer de trouver un moyen de donner à nos enfants les meilleures chances de gagner des matchs.

“Maintenant, l’idée du Big Ten est de gagner de manière cohérente – de jouer contre les Michigans, les Penn States, les Ohio States, les USC, les Oregons, chaque année et de concourir à leur niveau. À notre niveau. Alors ce qui me donne de l’espoir, et vraiment du plaisir, c’est la possibilité de disposer des mêmes ressources pour le faire. Il faut être capable de combattre le feu par le feu. C’est là que je pense que Washington devient un endroit spécial.

Mais financièrement, à quoi fait référence cet incendie ? L’ancien originaire de Livingston, dans le New Jersey et de Floride, a reçu un contrat de sept ans d’une valeur moyenne de 7,75 millions de dollars par an, éclipsant le salaire de base de DeBoer de 4,2 millions de dollars en 2023.

Mais d’une manière tout aussi importante, Fisch a vanté l’engagement financier de l’UW dans deux catégories critiques : son pool salarial d’entraîneur adjoint et les ressources NIL (nom, image et ressemblance).

“Qu’est-ce que Troie [Dannen] a pu faire pour que nous puissions disposer d’une réserve de dollars substantielle [for his assistant coaches] est énorme », a déclaré Fisch. « Cela nous permet de pouvoir embaucher qui nous voulons. Il n’y a vraiment personne dans le pays que nous ne pourrions pas embaucher si nous voulions l’embaucher. C’est une offre incroyable.

« En ce qui concerne NIL, il y a un énorme engagement à le faire de la bonne manière ici à Seattle. Nous sommes actuellement dans une situation où ces joueurs doivent être payés, et ils doivent recevoir beaucoup d’argent, et il faut beaucoup de ressources pour y parvenir. Vous avez besoin de la communauté derrière cela. Ce que j’ai ressenti ici lorsque nous nous sommes rencontrés, c’est qu’il y a un engagement à faire en sorte que nos joueurs ne veuillent pas seulement venir ici, mais qu’ils veuillent y rester, et que personne ne puisse offrir de meilleures opportunités financières que l’Université de Washington.

Nous verrons peut-être bientôt si c’est vraiment vrai. Depuis le départ officiel de DeBoer pour l’Alabama vendredi, 12 Huskies sont entrés sur le portail de transfert : les quarts Will Rogers, Austin Mack et Will Haskell, les nickelbacks Mishael Powell et Dyson McCutcheon, le demi de coin Jabbar Muhammad, le receveur Germie Bernard, le centre Parker Brailsford, à gauche. le garde Nate Kalepo, l’ailier rapproché Tre Watson, le secondeur Ethan Barr et la sécurité Asa Turner.

(McCutcheon, un arrière défensif junior, a retiré son nom mardi et a choisi de retourner à Washington.)

Suite au départ d’un entraîneur, les joueurs d’un programme disposent de 30 jours pour accéder au portail. Mais jusqu’à présent, seul Watson – qui a atterri à Texas A&M – s’est engagé dans une école différente.

Mardi, Dannen a déclaré : « Je vais vous dire ce que nous voulions [in DeBoer’s successor]: nous voulions un recruteur. Et pas seulement quelqu’un qui savait qu’il devait recruter, mais quelqu’un qui en était maniaque.

Fisch devra peut-être se montrer maniaque pour restaurer la liste de l’UW dans les semaines à venir.

“Il y a des gars qui sont entrés dans le portail au poste de quart-arrière mais qui étaient toujours à la réunion d’équipe. [on Tuesday]”, a déclaré Fisch, interrogé spécifiquement sur les statuts de Rogers et Mack. «Je pense que parfois, un gars entre dans le portail parce qu’il a l’opportunité d’aller parler à d’autres équipes. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ne participent pas à ce programme dans ces circonstances uniques.

“Nous avons beaucoup de joueurs qui sont entrés sur le portail avant mon arrivée ici, au cours des 48 heures où l’entraîneur DeBoer s’est rendu en Alabama, qui sont maintenant très intéressés par un retour potentiel. Ce sont des conversations que nous allons avoir. Nous avons ouvert nos portes grandes et les avons invités à la fois à la petite réception dans les vestiaires que nous avons eue à mon arrivée dimanche soir et également à notre réunion d’équipe ce matin.

Mardi, l’UW a annoncé cinq autres ajouts en Arizona : Jimmie Dougherty, coordinateur des matchs de passes et entraîneur des quarts, Scottie Graham, entraîneur des demis offensifs, Jordan Paopao, entraîneur des bouts serrés et coordinateur des équipes spéciales, Jason Kaufusi, coordonnateur des matchs de course et entraîneur de la ligne défensive, et directeur de la force et conditionnant Tyler Owens. Les autres embauches n’ont pas encore été officialisées.

Ensemble, ils ont hérité d’une équipe Wildcat sans victoire en 2021 et ont terminé 10-3 (avec une séquence de sept victoires consécutives mettant fin à la saison) trois ans plus tard.

Mais s’ils gagnaient à nouveau à Washington, pourquoi supposer qu’ils resteraient ?

“C’est là que nous voulons gagner”, a déclaré Fisch, qui n’a pas fait de promesses. « Je comprends que je vais devoir gagner la confiance de nos joueurs. Je vais devoir gagner la confiance de notre communauté. Je vais devoir gagner la confiance de notre université. Et je relèverai ce défi et j’accepte ce défi et je vous donnerai tout ce que j’ai pour gagner cette confiance.

«Je comprends ce qui s’est passé ici il y a une semaine. Je sais ce qui s’est passé à Tucson il y a deux jours. Je lui donnerai tout ce que j’ai, et ma femme et nos enfants lui donneront tout ce que nous avons pour que vous croyiez en nous, pour aide vous croyez en nous et j’espère que vous vous rallierez à nous. Parce que nous sommes dans cette affaire ensemble et nous donnerons tout ce que nous avons chaque jour pendant, espérons-le, très, très longtemps.

Bien sûr, DeBoer a dit quelque chose de similaire dans la même salle il y a deux ans.

Les mots n’ont pas beaucoup de sens.

Ce que Fisch fera dans les semaines, les mois et les années à venir aura bien plus d’importance.

“Au fur et à mesure que je gravissais les échelons, chaque mouvement que j’ai fait était fait pour une seule raison : arriver à un endroit qui peut remporter des championnats nationaux, ou arriver à un endroit qui peut gagner un Super Bowl”, a-t-il déclaré. « Tout le monde ne le peut pas. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Les 32 équipes de la NFL ne le peuvent pas. Les 130 collèges de football de Division I ne le peuvent pas. Les 68 équipes Power Five ne le peuvent pas. Washington le peut.

« Ainsi en était-il [Washington] sur ma liste, en termes de liste d’écoles ? Je n’ai pas de liste d’écoles. Il n’y a jamais eu de liste d’équipes. Y a-t-il une opportunité de remporter un championnat national ? Et si vous le faites, pouvez-vous recommencer ? Si vous le pouvez, c’est une opportunité à laquelle vous ne pouvez pas refuser.