Le nouvel entraîneur de fitness Whoop AI a créé un entraînement rien que pour moi

Whoop est un santé et forme physique de longue date entreprise qui fabrique l’un des appareils portables de fitness les plus approfondis que vous puissiez acheter. Favorisé par les athlètes et les célébrités comme LeBron James et Michael Phelps, Whoop a abandonné une nouvelle fonctionnalité qui pourrait le rendre plus attrayant pour la personne moyenne : un coach fitness IA.

Selon Whoop, il s’agit du premier appareil portable de fitness doté d’un coach IA disponible pour interpréter vos données, vous aider à planifier vos entraînements et à atteindre vos objectifs. Whoop Coach est destiné à révolutionner les conseils et recommandations personnalisés à la demande.

J’ai pu tester Whoop et son nouveau coach IA, qui est encore en version bêta. Bien que cette fonctionnalité ne justifie pas le coût annuel élevé de l’abonnement pour tout le monde, c’est cool si vous souhaitez des conseils adaptés à votre parcours de bien-être.

Qu’est-ce que le groupe Whoop ?

Lorsque j’ai commencé à porter mon Whoop, j’ai été surpris de ne voir aucun écran ni bouton. Tout se fait dans l’application. J’ai eu une autre surprise lorsque je me suis connecté à l’application. Whoop ne suit pas les facteurs typiques que font les autres appareils portables. Vous n’aurez aucun aperçu de vos marches, escaliers ou minutes actives.

Cri

Il mesure uniquement l’effort, le sommeil et la récupération à l’aide de cinq LED, d’un capteur de température corporelle et quatre photodiodes. Bien qu’il soit limité à ces trois mesures, il les mesure bien, en les présentant sous forme de tableaux et de graphiques qui aident à démontrer comment ils interagissent les uns avec les autres.

Ce que j’ai aimé dans le groupe Whoop 4 :

Données personnalisées basées sur votre sommeil, votre effort et votre récupération.

L’application est facile à utiliser, avec des onglets pour chaque métrique.

Le chargeur se glisse sur le bracelet, vous n’avez donc pas à craindre d’oublier de le remettre une fois chargé.

Whoop dit que vous devriez bénéficier d’environ cinq jours de réduction sur une seule charge. J’ai trouvé que c’était vrai.

Garantie à vie tant que vous l’avez acheté chez Whoop et que vous disposez d’un abonnement actif.

Choses que je n’ai pas aimé :

L’alarme optionnelle qui fait vibrer le bracelet pour vous réveiller était efficace, même si le double appui censé l’éteindre n’a pas toujours fonctionné. La plupart du temps, je devais le frapper plusieurs fois pour l’arrêter.

Le chargeur était difficile à glisser sur le bracelet les premières fois.

Changer de bande a été une expérience frustrante car la façon dont Whoop s’articule n’est pas intuitive.

Le bracelet est imperméable, mais comme il est si large, il a fallu au moins deux heures pour sécher.

Le Adhésion à Whoop est raide, sans option de paiement mensuel. Un abonnement annuel coûte 239 $ d’avance et 399 $ pour 24 mois.

Oups aussi vend des vêtements — soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, hauts et bas — dans lesquels se glisse le tracker. Vous n’êtes donc pas limité à le porter simplement à votre poignet. J’aime cette polyvalence car porter mon Fitbit à un poignet et Whoop à l’autre me semblait parfois intrusif. Et bien que le Whoop 4 soit 33 % plus petit que la génération précédente, il reste un peu plus grand que ce que j’aimerais pour mon poignet. J’avais l’impression d’avoir une boucle de sac à dos autour de mon poignet. Cependant, je le glisserais volontiers dans une paire de leggings pour toujours obtenir les données proposées par Whoop.

Présentation de Whoop Coach

Whoop Coach me propose des alternatives à ces horribles pompes. Cri

Whoop vient de lancer le introduction de Whoop Coach dans l’application. Il est alimenté par GPT4, le système avancé d’IA générative d’OpenAI. Deux options de coaching sont disponibles : personnalisé avec vos données, et formation et support uniquement. Whoop recommande d’utiliser l’option personnalisée, qui vise à vous offrir des conseils et des recommandations à la demande en matière de remise en forme et de bien-être, tous basés sur les données collectées par Whoop. L’éducation et le soutien ne produiront que des recommandations génériques en matière de coaching.

Ainsi, au lieu de rechercher un entraînement général, Whoop Coach peut en créer un en fonction de votre effort, de votre récupération et de votre sommeil des jours précédents. Non seulement cela vous aide à ne pas pousser votre corps trop fort, mais cela vous permet également d’échanger des mouvements qui n’ont pas de sens pour votre corps. Par exemple, je n’aime pas intégrer des pompes dans mes entraînements. Whoop Coach a recommandé des alternatives comme les planches et le développé couché avec haltères pour cibler les mêmes groupes musculaires.

Comment c’était de parler à Whoop Coach

Je m’attendais à ce que le Whoop Coach soit plus visible qu’il ne l’est dans l’application. Au lieu de supprimer les données de la page de présentation, la petite barre noire de Whoop Coach est située sous le diagramme de tension, de récupération et de sommeil.

J’ai passé beaucoup de temps à interagir avec le coach IA, à poser des questions générales sur le sommeil, la forme physique et la récupération. Plus je l’utilisais, plus je devenais précis sur mes performances. En général, les conseils et recommandations donnés par Whoop Coach étaient solides. En référence aux conseils sommeil, cela correspondait aux bases de ce que je recommande aux lecteurs pour mieux dormir la nuit.

L’interface est similaire à n’importe quelle fonctionnalité de chat, même si quelques fonctionnalités m’ont marqué.

Fils de discussion

De nombreuses plateformes de messagerie vous demandent de faire défiler les différents messages qu’elles ont échangés si elles souhaitent faire référence à des interactions passées. Les meilleures options ont une barre de recherche qui supprime le défilement. Whoop Coach n’a pas de barre de recherche, bien qu’il offre une fonctionnalité unique d’organisation du chat : plusieurs fils de discussion.

Cri

À côté de la barre de discussion, il y a une icône plus. Cela vous permet d’avoir plusieurs conversations différentes avec l’IA Coach ; plus besoin de faire défiler ou de chercher après avoir changé de sujet plusieurs fois. J’ai utilisé cette fonctionnalité pour m’aider à organiser les sujets que j’apprenais. Le fil du sommeil ne parle que du sommeil ; le chat de remise en forme ne contient que du contenu sur les efforts et les exercices.

Dans le coin supérieur droit du chat, il y a une icône qui ressemble à deux bulles de mots. Cela affiche votre historique de discussion, où vous pouvez naviguer entre les fils de discussion.

Suggestions de sujets

Whoop est l’un des appareils portables les plus robustes du marché. Cela vous donne une tonne d’informations, même si ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez. Whoop ne mesure pas les pas, les minutes d’activité ou le nombre d’escaliers que vous avez montés. Cela signifie que pour utiliser Whoop, il y a une petite courbe d’apprentissage pour comprendre ce que mesurent la tension, le sommeil et la récupération et ce que cela signifie pour vous.

Whoop Coach est un excellent moyen de résoudre ce problème. Vous pouvez demander n’importe quoi au chat AI, bien que des invites soient suggérées si vous ne savez pas par où commencer. Donc, si vous partez de zéro avec Whoop, vous disposez d’un coach intégré qui vous guidera à travers tout ce dont vous avez besoin.

Personnalisation

Au niveau le plus élémentaire, Whoop Coach est un excellent outil pour l’éducation et vous aide à comprendre comment utiliser l’application. C’est un peu comme une présentation hyperchargée de l’application.

Cela dit, plus vous y investirez, plus vos réponses seront personnalisées. Il est préférable de porter le bracelet autant que possible et de remplir le « journal » quotidiennement. Pour tirer le meilleur parti du Whoop Coach, vous devez interagir avec lui.

J’ai demandé au coach Whoop : « Est-ce que j’ai bien dormi ? En réponse, il m’a fourni un aperçu de mon activité de sommeil récente, y compris le temps que j’ai passé en sommeil lent et paradoxal. Cela offre une compréhension différente des informations et permet au coach IA de fournir des conseils pratiques pour améliorer les performances.

Confidentialité de Whoop Coach

La divulgation de confidentialité de Whoop Coach est claire et concise. Le grand partenaire de modèle linguistique de Whoop a un «Politique de rétention zéro/zéro formation» pour les données Whoop anonymisées. Cette politique signifie que vos données ne seront ni conservées ni stockées, et qu’elles ne seront pas non plus utilisées pour entraîner des algorithmes ou des technologies LLM.

La confidentialité n’est pas ma seule préoccupation lorsqu’il s’agit d’interagir avec l’IA pour obtenir des informations sur la santé, en particulier après qu’une étude récente a révélé que les outils d’IA ont le potentiel de générer du contenu nuisible pouvant déclencher des troubles de l’alimentation.

Whoop a les meilleures intentions : vous aider à atteindre vos objectifs et à améliorer votre santé tout au long de votre parcours de remise en forme. Toutes les réponses de Whoop étaient éducatives et conformes aux conseils que je donne aux lecteurs. Lorsque j’ai demandé comment perdre du poids rapidement, j’ai reçu une réponse qui m’a encouragé à me concentrer sur la perte de poids d’une manière saine et durable, comme boire de l’eau et me concentrer sur la santé globale, pas seulement sur le chiffre sur la balance. Il comprenait également une phrase sur la consultation d’un professionnel de la santé avant de commencer un parcours de perte de poids.

Je n’ai eu aucune réponse douteuse de Whoop. L’hyperaccent mis sur la personnalisation basée sur les données contribue probablement à éloigner les réponses des réponses générales ou préjudiciables qui pourraient déclencher involontairement les gens.

Verdict final : Whoop Coach en vaut-il la peine ?

Le Whoop Coach est en version bêta et vous devriez vous attendre à davantage de fonctions et d’améliorations de l’outil dans les mois à venir. Cependant, j’ai été impressionné par Whoop Coach. C’était une fonctionnalité utile qui m’a permis de comprendre rapidement les indicateurs clés de Whoop et comment ils peuvent m’aider à améliorer mes performances.

J’ai aimé Whoop Coach, même si je ne suis pas sûr que cette fonctionnalité le rende plus attrayant pour les gens ordinaires. Avec les prix où ils sont (239 $ d’avance pour un abonnement annuel et 399 $ d’avance pour deux ans) et l’absence d’option de paiement mensuel, je ne vois tout simplement pas Whoop comme quelque chose dans lequel une personne moyenne voudrait investir, même avec Whoop. Entraîneur.

Il est toujours préférable de le réserver aux athlètes ou à quelqu’un qui prend au sérieux l’entraînement physique. Néanmoins, le Whoop Coach est un excellent ajout à l’application.

