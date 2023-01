Le nouvel ennemi de Maduro : un soignant à domicile qui a fui le Venezuela

Commentez cette histoire Commenter

VALENCE, Espagne – Comme beaucoup des 7 millions de Vénézuéliens qui ont abandonné leur patrie ces dernières années, lorsque Dinorah Figuera a laissé sa famille et sa carrière médicale en 2018, elle a été forcée d’accepter des repas d’organisations caritatives locales et de sauter d’un appartement partagé à bas prix à l’autre en arrivant en Espagne.

Aujourd’hui, elle s’efforce toujours de joindre les deux bouts en travaillant comme aide-soignante à domicile pour une femme âgée diabétique dans la ville portuaire de Valence.

Mais maintenant, l’homme de 61 ans a une responsabilité encore plus lourde – diriger l’opposition vénézuélienne depuis l’exil dans la lutte apparemment impossible pour renverser le président Nicolás Maduro en tant que nouveau chef de l’Assemblée nationale élu en 2015.

La sélection de Figuera ce mois-ci au sein d’une équipe de direction entièrement féminine composée d’anciennes législatrices d’arrière-ban a été initialement célébrée comme une reconnaissance tardive du rôle clé que des femmes comme elle ont joué dans la lutte de deux décennies contre l’administration socialiste du Venezuela.

Tout cela pourrait facilement se retourner contre vous. Pour la plupart des observateurs, Figuera n’a réussi à voler une partie de la vedette aux hommes qui dominent l’opposition soutenue par les États-Unis qu’à cause d’un vilain fracas interne qui l’a discréditée aux yeux de millions de Vénézuéliens faisant ce qu’ils peuvent pour éviter de rejoindre le pays. exode massif.

“Cela pourrait finir par être un couteau à double tranchant si nous ne faisons pas les choses correctement”, a déclaré Figuera dans une interview jeudi dans un parc alors qu’elle interrompait un programme chargé d’appels téléphoniques avec des politiciens de l’opposition à sa recherche pour la première fois. “Mais nous allons prendre ce risque, avec toutes les conséquences possibles, car nous, les Vénézuéliens, méritons un changement.”

Figuera est apparue comme un courtier en puissance improbable après que son parti ce mois-ci a mené un putsch pour évincer Juan Guaidó, assiégé, de son rôle de «président par intérim». C’est un titre qu’il a revendiqué en 2019 à la tête de l’Assemblée nationale lorsque plusieurs opposants de premier plan se sont vu interdire de se présenter contre Maduro à l’élection présidentielle. Même si le mandat de cinq ans de l’assemblée a pris fin à la fin de 2020, elle fonctionne toujours comme une ombre symbolique à la législature d’approbation automatique de Maduro et est largement considérée comme la dernière institution démocratiquement élue du Venezuela.

Les mêmes piliers de l’opposition ont choisi Figuera pour remplacer Guaidó lors d’une session parlementaire tenue sur Zoom parce que tant de personnes avaient fui le Venezuela ces dernières années. Mais dans une torsion, le soi-disant gouvernement intérimaire a été officiellement dissous, dégradant ainsi l’emprise de Figuera.

Alors que le sort de Figuera est similaire à celui de nombreux migrants vénézuéliens, les circonstances de son départ sont uniques.

En octobre 2018, son ami proche Fernando Albán – parrain de sa fille – est décédé après être tombé du 10e étage d’un immeuble appartenant aux services de renseignement de Maduro. Il a été qualifié de suicide par le gouvernement de Maduro. Figuera a dû fuir rapidement lorsqu’elle a commencé à recevoir des menaces pour avoir dénoncé que son collègue militant avait été tué en garde à vue.

« Je n’ai pas eu le temps de dire au revoir à ma famille », se souvient-elle.

En Espagne, elle a obtenu l’asile. Mère célibataire, elle a été séparée de sa fille pendant un certain temps et a pleuré de l’étranger lorsque sa mère et ses deux frères et sœurs sont décédés – sa formation de chirurgien et d’épidémiologiste inutile à des milliers de kilomètres. Aujourd’hui, plus sédentaire, elle envoie de l’argent à ses proches restés au pays à partir d’un travail pour lequel elle est largement surqualifiée mais qu’elle est reconnaissante d’avoir.

“J’ai l’impression de faire partie de la famille”, a déclaré Figuera à propos de son employeur espagnol, la fille de la femme âgée dont elle s’occupait. “Elle dit toujours que personne ne croit que la femme qui s’occupe de ma mère est la présidente de l’Assemblée nationale vénézuélienne.”

Bien que peu connue au Venezuela, Figuera est active en politique depuis son adolescence, en se concentrant sur l’aide aux voisins du quartier ouvrier de Caracas où elle a grandi. Après avoir pris une pause de deux ans pour suivre un traitement contre la leucémie, elle a été élue au congrès en 2010 et à nouveau en 2015 pour le parti Justice First.

Sa tâche principale en tant que chef de la future législature est de renouer avec les électeurs déçus et d’unir l’opposition un an avant les élections. C’est un défi de taille avec tant de militants comme elle en exil et le contrôle quasi total de Maduro sur toutes les institutions. Quelques heures après sa nomination, le procureur général de Maduro a annoncé des ordres pour son arrestation.

Figuera estime que l’opposition a besoin d’une position plus modeste pour recentrer l’attention des Vénézuéliens sur la corruption du gouvernement Maduro, les violations des droits de l’homme et la mauvaise gestion d’une économie pétrolière autrefois florissante, battue aujourd’hui par une inflation élevée, une pauvreté béante et des pénuries généralisées.

“Nous sommes à un carrefour où des rectifications sont nécessaires”, a-t-elle déclaré, sans fournir de précisions. “Et cela signifie abandonner certaines positions qui nous ont affaiblis.”

Mais la propre histoire de l’opposition en matière de dépassement, de faux pas stratégiques et de lutte contre les ego est également un danger. Guaidó et ses alliés considèrent que sa destitution était inconstitutionnelle. Même certaines collègues femmes politiques voient sa nomination comme une tentative désespérée d’améliorer l’image usée de l’opposition.

“Je n’ai rien à célébrer en tant que femme”, a déclaré Adriana Pichardo, une ancienne députée du parti de Guaidó.

Certes, la politique vénézuélienne a longtemps été définie par une forte dose de machisme – dont l’opposition n’est pas à l’abri. Tous les commissaires de Guaidó, qui fonctionnaient comme des ministres fantômes, étaient des hommes et seuls deux des neuf membres de l’équipe d’opposition qui négocie au Mexique avec le gouvernement de Maduro sont des femmes.

“Les femmes sont là où le pouvoir n’est pas”, a déclaré Natalia Brandler, directrice de CAUCE, un groupe à but non lucratif basé à Caracas qui forme des femmes leaders politiques.

Le manque d’opportunités a attiré les grognements des États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux qui soutiennent le mouvement pro-démocratie du Venezuela. En 2019, après que Guaidó a été reconnu comme le leader légitime du Venezuela par les États-Unis et des dizaines de pays, un organisme à but non lucratif appelé Independent Diplomat a été embauché discrètement avec une subvention du Canada pour fournir un mentorat et des ateliers avec de précieux contacts étrangers à un groupe de législateurs et d’activistes. se faisant appeler Femmes pour la démocratie au Venezuela.

“Trop souvent, la communauté internationale pousse l’engagement de manière symbolique, par exemple en mettant en place des voies parallèles pour les femmes en marge des négociations de fond plutôt qu’au sein des négociations centrales en tant qu’artisanes de la paix à part entière”, a déclaré Reza Afshar, un ancien diplomate britannique. qui dirige Independent Diplomat. « Nous devons changer de paradigme. Les femmes doivent jouer des rôles de premier plan car les preuves suggèrent que cela donne de meilleurs résultats et, comme nous l’avons vu, les hommes qui dirigent les choses depuis des centaines d’années n’ont pas très bien fonctionné.

Ironiquement, une grande partie de l’autonomisation des femmes au sein de l’opposition est le résultat des politiques menées par Maduro. L’élection du Congrès en 2015 a été la première au Venezuela à exiger la parité hommes-femmes pour corriger les déséquilibres de longue date qui ont fait que jusqu’à 91 % des maires locaux étaient des hommes. La plupart des places réservées aux candidates se trouvaient dans des bastions pro-gouvernementaux comme l’État central d’Aragua, que Figuera représente. Lorsque l’opposition a remporté le vote par une victoire écrasante, un certain nombre de femmes jusque-là inconnues ont pris pied par surprise.

Figuera, ayant elle-même été exclue de tant de réunions à huis clos de chefs de parti masculins, espère convertir sa touche sans prétention en une force pour aider l’opposition à retrouver une partie de sa crédibilité perdue.

“Je suis une femme d’une éducation modeste qui a travaillé dur et remporté des élections”, a-t-elle déclaré, réfléchissant à son ascension improbable. “J’ai l’expérience de la résistance et j’ai l’expérience de prendre des décisions indéclinables.”