Le nouvel éditorial de Pence pousse les mêmes mensonges de fraude électorale qui ont inspiré l’insurrection du 6 janvier

Au lieu de dénoncer les menaces de sécurité persistantes au Capitole, l’ancien vice-président prône «le grand mensonge».

Ce que l’on appelle désormais «le grand mensonge» – l’affirmation fausse et longtemps démentie selon laquelle l’élection de 2020 a été volée à Donald Trump – visait initialement à installer Trump au pouvoir pour un autre mandat. Mais l’éditorial de l’ancien vice-président Mike Pence sur la résolution 1 de la Chambre illustre comment elle continuera à vivre grâce aux efforts républicains pour l’utiliser pour la suppression des électeurs.

Un peu moins de deux mois après une insurrection au cours de laquelle les émeutiers du Capitole ont scandé «Hang Mike Pence», l’ancien vice-président a refait surface mercredi avec un éditorial pour la Heritage Foundation qui continue de pousser les mêmes mensonges sur la fraude électorale qui ont inspiré Les partisans de Trump pour mobiliser le Capitole en premier lieu.

Pence ne soutient pas que Trump mérite un autre mandat, mais son objectif est politique. Il utilise des insinuations sans fondement selon lesquelles l’élection de 2020 a été volée comme argument contre HR 1. Cette législation, qui a été adoptée mercredi à la suite d’un vote à la Chambre des partis, comprend «la création d’un système national d’inscription automatique des électeurs, imposant des exigences de transparence pour la publicité politique. , et instituer des commissions de redécoupage non partisanes pour mettre fin au gerrymandering partisan », comme le rapporte ma collègue Ella Nilsen.

En bref, cela facilitera le vote dans les États où les républicains l’ont intentionnellement rendu difficile. Et Pence pense que c’est une mauvaise chose.

L’ancien vice-président fourre deux whoppers dans la toute première phrase de son article.

«Après une élection marquée par d’importantes irrégularités de vote et de nombreux cas où des fonctionnaires ont écarté la loi électorale de l’État, je partage les préoccupations de millions d’Américains quant à l’intégrité des élections de 2020», commence Pence.

Il n’y a pas eu «d’irrégularités de vote significatives» lors des élections de 2020, selon les responsables électoraux de l’État et le chef de la sécurité électorale de l’ancien président. Sans surprise, Pence ne présente pas de preuves au-delà des «préoccupations» des gens. Mais ce qu’il ne mentionne pas, c’est que ces préoccupations sont le produit de mensonges que lui et d’autres personnes sur l’orbite de Trump ont passé des mois à faire valoir que la victoire de Joe Biden était en quelque sorte entachée de fraude.

Ce n’est pas non plus le cas qu’il y ait eu «de nombreux cas où des fonctionnaires ont rejeté la loi électorale de l’État. Lorsque les avocats de Trump ont tenté de défendre cette cause dans leurs contestations judiciaires des élections de 2020, leurs arguments ont été rejetés par tribunal après tribunal, y compris par des juges nommés par Trump.

Les arguments de Pence sont donc extrêmement faibles. Mais ils sont aussi dangereux. Il suggère toujours aux partisans de Trump que la présidence a été volée à Trump. Et Pence, de tout le monde, devrait comprendre quelles peuvent être les conséquences de ce mensonge, car il a été ciblé par les partisans de Trump et a dû être expulsé du Sénat américain pour le protéger de ces partisans après avoir refusé d’essayer de renverser le sien. -la perte du collège électoral de patron.

Pence n’est peut-être pas dans les bonnes grâces de Trump, mais il est toujours un fêtard

Les partisans les plus fervents de Trump se sont retournés contre Pence pour avoir refusé les supplications de Trump de renverser les élections. Pence a été tristement célèbre verbalement attaqué le 6 janvier par Trump lui-même, y compris dans un tweet posté par Trump alors que le Capitole était attaqué.

Pence ne mentionne pas Trump dans son éditorial, et Trump ne l’a pas mentionné lors du long discours qu’il a prononcé dimanche dernier à la Conférence d’action politique conservatrice. Pence, cependant, reste clairement investi dans la victoire des républicains aux élections.

HR 1 faciliterait beaucoup le vote des gens et n’augurait donc rien de bon pour les républicains dans des États comme le Wisconsin, le Texas et la Géorgie, où la suppression des électeurs a été utilisée pour renforcer le pouvoir du GOP.

Mais le projet de loi fait face à un avenir incertain au Sénat, où il y a 50 sénateurs démocrates mais 60 voix sont nécessaires pour son adoption. Conscient de cela, l’éditorial de Pence conclut en insistant sur le fait que «la réforme électorale doit être entreprise au niveau de l’État». Il fait un signe de tête vers le type de politiques d’identification des électeurs longtemps favorisé par le GOP:

Pour restaurer la confiance du public dans nos élections, nos dirigeants devraient respecter la Constitution, rejeter le plan des démocrates du Congrès de nationaliser nos élections et entreprendre le travail sérieux de réforme étatique qui protégera l’intégrité du vote pour chaque Américain. Le peuple américain attend de nous que nous nous assurions que chaque citoyen éligible puisse voter et que son vote ne soit pas volé ou dilué par des erreurs, des erreurs ou une fraude pure et simple.

Les arguments républicains en faveur de l’identification des électeurs ou des restrictions sur le moment et la manière dont les bulletins de vote peuvent être exprimés ont toujours reposé sur une base fragile, car des études après études ont montré que le type de fraude électorale qu’ils visent à éradiquer est extrêmement rare. Mais la tentative de Pence d’utiliser le grand mensonge comme argument de suppression amène le cynisme à de nouveaux niveaux.

L’éditorial de Pence intervient alors que les législateurs du GOP dans des États comme la Géorgie et l’Iowa utilisent déjà de fausses déclarations sur les élections de 2020 pour justifier de nouveaux efforts visant à rendre le vote plus difficile.

« La plupart d’entre nous, dans mon caucus et le caucus républicain, pensons que l’élection a été volée », a déclaré le candidat au Sénat américain et sénateur de l’État de l’Iowa, Jim Carlin, lors d’un récent débat en salle sur une proposition qui pourrait réduire le vote anticipé et absent et fermer les bureaux de vote plus tôt. Jour d’élection.

Qu’il suffise de dire que les faits ne corroborent pas cela.

Il est à noter qu’à un moment où les troupes de la Garde nationale sont toujours stationnées au Capitole – les affaires de la Chambre ont même été annulées mercredi en raison d’une menace pour la sécurité – Pence ne s’exprime pas pour appeler les partisans de Trump à se retirer, à mettre fin aux menaces, et cessez le complot.

Au lieu de cela, son nouvel éditorial alimente les mêmes griefs qui ont inspiré la violence et les troubles au départ – le faux soupçon que la perte de Trump contre Biden n’était pas légitime et qu’à moins que les républicains ne rendent le vote plus difficile, les démocrates tricheront à nouveau.

