Le nouvel éditeur vidéo que Google nous a montré pour la première fois en février est déployé sur Google Photos sur Android cette semaine. Comme il s’agit d’une amélioration majeure de l’expérience de montage vidéo, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil maintenant et commencer à jouer.

Lors de la première taquine, Google nous a dit que ces nouveaux outils ajouteraient du recadrage, des changements de perspective, des modifications granulaires et un tas de filtres. Maintenant que la mise à jour est arrivée sur mon téléphone, je peux vous dire qu’ils n’exagéraient pas. La nouvelle suite d’outils est assez étendue. Vous avez prévu des contrôles de luminosité, de contraste, de saturation, de vignette et d’ombre, ainsi que des paramètres de ton de peau et de ton bleu. Vous pouvez même annoter une vidéo.

Bien que je ne filme pas beaucoup de vidéos avec mon smartphone, cela pourrait m’y amener. Android a toujours eu besoin d’un bon éditeur vidéo simple mais puissant et cela pourrait être dans ce domaine.

Pour le vérifier, ouvrez simplement une vidéo dans Google Photos et cliquez sur le bouton « Modifier ». Je vois le nouvel éditeur sur Photos v5.36.0.365895365.

Lien Google Play: Google Photos

// Police Android