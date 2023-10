Le nouvel avertissement de Letitia James à Donald Trump

Après une autre journée de procès pour fraude civile de l’ancien président Donald Trump, d’une valeur de 250 millions de dollars, la procureure générale de New York, Letitia James, avertit Trump que « le spectacle de Donald Trump est terminé ».

Alors que parler à la presse à l’extérieur De la salle d’audience mercredi, James a répondu aux commentaires de l’ancien président en l’avertissant qu’elle ne serait pas victime d’intimidation. Bien qu’il soit difficile de savoir quels commentaires James mentionne spécifiquement puisque Trump a parlé négativement d’elle à la fois en ligne et aux journalistes devant une salle d’audience de New York cette semaine, James maintient que les commentaires faits sont sans fondement et ne sont « rien de plus qu’un coup politique ».

« Les commentaires de Trump étaient offensants, sans fondement, ils étaient dénués de tout fait et/ou de toute preuve. Ce qu’il s’agissait de commentaires qui ont malheureusement fermenté la violence, des commentaires que je qualifierais d’attaques raciales, des commentaires qui font malheureusement appel au fond de notre humanité. » dit James.

« Cette affaire a été intentée simplement parce qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle des individus se livraient à des pratiques de fraude en matière de brevets et je ne resterai pas les bras croisés et permettrai à quiconque de contourner la loi et, enfin, je ne serai pas intimidé, et donc M. Trump n’est plus « Le spectacle de Donald Trump est terminé. Ce n’était rien de plus qu’un coup politique », a ajouté James.

La procureure générale Letitia James arrive pour le début du procès pour fraude civile de l’ancien président Donald Trump à la Cour suprême de l’État de New York le 2 octobre 2023, à New York. S’adressant à la presse mercredi, James a averti l’ancien président Donald Trump que « le spectacle de Donald Trump est terminé ».

Michael M. Santiago/Getty Images



Bien que Trump soit connu pour avoir utilisé son compte Truth Social pour discréditer souvent les allégations et les accusations portées contre lui, James est déterminé à lutter contre les remarques continues de l’ancien président.

Les déclarations de James interviennent après que le juge Engoron a ordonné mardi à Trump de ne pas commenter le personnel du tribunal d’Engoron, après que Trump a attaqué un employé de Truth Social.

Dans un message supprimé depuis sur Truth Social, Trump a partagé une photo de l’avocate Allison Greenfield dans laquelle elle apparaissait avec le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. L’ancien président a fait valoir que cela constituait un motif de rejet de l’affaire et a suggéré, sans preuve, que Greenfield et Schumer entretenaient une relation amoureuse.

« Les attaques personnelles contre des membres de mon personnel judiciaire sont inacceptables et inappropriées, et je ne les tolérerai pas », a déclaré Engoron. « Considérez cette déclaration comme un silence interdisant à toutes les parties de publier, d’envoyer des courriers électroniques ou de parler publiquement d’un membre de mon personnel. »

Alors que le procès pour fraude civile continue de déterminer principalement le montant de la sanction, qui pourrait voir Trump interdire de faire des affaires à New York, voir ses propriétés soustraites à son contrôle ou être contraint de payer une amende totalisant des centaines de millions de dollars, Lisa Rubin , un avocat et analyste juridique de MSNBC a suggéré que, malgré le silence, Trump continuerait d’être « un tyran ».

Dans un série de posts sur Xanciennement Twitter, Rubin a déclaré : « Il pourrait désormais être soumis à une ordonnance de silence concernant le personnel judiciaire, mais dans son esprit, cela ne constituerait peut-être pas un obstacle majeur. Après tout, Trump n’a peut-être pas besoin de Truth Social lorsqu’il peut tenter d’intimider le public. l’ensemble des participants au procès en personne et sans dire un mot dans la salle d’audience elle-même ?

« Malgré l’ordre de bâillon – qui, encore une fois, est limité uniquement au personnel du juge – Trump est de retour sur Truth Social ce matin avec un message visant le procureur général de New York, Tish James, et rempli de mots tirés d’une carte de bingo juridique de Trump », Rubin ajoutée.

Semaine d’actualités a contacté des experts juridiques pour obtenir des commentaires supplémentaires.