Le nouvel Avatar : The Last Airbender RPG sera « le plus grand jeu vidéo de l’histoire de la franchise »

Un nouveau action-RPG AAA basé sur la populaire série animée Avatar : The Last Airbender est en route.

Bien qu’il soit encore au début de son développement, il est réalisé par Paramount Game Studios et Saber Interactive en « étroite collaboration » avec Avatar Studios pour raconter une nouvelle histoire qui devrait devenir « le plus grand jeu vidéo de l’histoire de la franchise ».

Les joueurs joueront le rôle d’un « tout nouvel avatar inédit », rapporte IGNet aura lieu il y a des milliers d’années. L’équipe de développement promet un monde dynamique dans lequel maîtriser les quatre éléments, des combats dynamiques aux côtés de compagnons et « les défis et les décisions qui accompagnent le fait d’être le gardien de l’équilibre du monde ».

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie, sa sortie est prévue sur PC et consoles.

Avatar Studios a été créé en 2021 par les créateurs de la série originale Michael DiMartino et Bryan Konietzko pour élargir l’univers d’Avatar.

« Chez Sabre, nous sommes tous de véritables fans de la propriété intellectuelle avec laquelle nous travaillons », a déclaré Josh Austin, responsable du développement de la propriété intellectuelle et des licences chez Sabre Interactive. « Les membres de notre équipe comptent parmi les créatifs les plus dévoués et les plus passionnés et c’est un honneur de s’associer à Avatar Studios et Paramount Games pour élargir davantage l’univers d’Avatar Legends dans les jeux vidéo. Cette structure de cofinancement unique est le résultat de notre une collaboration en constante expansion avec Paramount, qui a débuté il y a plus de dix ans avec WWZ, et nous sommes enthousiasmés par tout ce qui se profile à l’horizon. »

La série Avatar : Le dernier maître de l’air a débuté sur Nickelodeon en 2005 et s’est inspirée des arts martiaux chinois dans son histoire d’« Avatars » capables de « plier » les éléments.

Un certain nombre de jeux vidéo basés sur la série ont été publiés au fil des ans, depuis le jeu du même nom de 2006 jusqu’au jeu mobile de l’année dernière, Avatar : Generations.

Cependant, ce nouvel action-RPG sera la plus grande adaptation jamais réalisée.

Saber vient tout juste de sortir de son succès Warhammer 40K : Space Marine 2, avec d’autres jeux également basés sur la célèbre IP en route. Cela inclut Jurassic Park : Survival, A Quiet Place : The Road Ahead et le troublé Star Wars : The Old Republic Remake.