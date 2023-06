Le nouvel audio adaptatif d’Apple suralimentera vos AirPods Pro 2

Cet automne, Apple mettra à jour les AirPods Pro 2 avec un trio de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles : Audio adaptatif, Volume personnalisé et Conversation Awareness.

Audio adaptatif est un mode d’écoute qui associe dynamiquement le mode Transparence et la suppression active du bruit en fonction des conditions de votre environnement. Il bascule automatiquement entre les modes pour la meilleure expérience du moment.

Volume personnalisé utilise l’apprentissage automatique pour comprendre les conditions environnementales et les préférences d’écoute au fil du temps afin d’affiner automatiquement l’expérience multimédia.

Sensibilisation aux conversations réduira le volume de la musique et améliorera les voix devant vous tout en réduisant le bruit de fond dès que vous commencerez à parler.

Une, toutes ou une combinaison de ces fonctionnalités sont déjà disponibles sur les produits concurrents, mais il est agréable de voir Apple mettre à jour ses écouteurs existants avec de nouvelles fonctionnalités aussi importantes – au moment où la mise à jour sortira, ils auront environ un an. .

Mises à jour de Commutation automatique signifiera que le temps de connexion entre vos appareils Apple sera nettement plus rapide et plus fiable, rendant ainsi le processus de passage de l’écoute sur un appareil à un autre encore plus transparent.

Enfin, venir également aux anciens AirPods Pro de première génération, ainsi qu’aux AirPods 3 et AirPods Max, est un nouveau Fonction Muet ou Rétablir le sonqui vous permet d’appuyer sur la tige (ou Digital Crown sur AirPods Max) pour désactiver ou réactiver le son pendant les appels.

