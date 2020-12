Asus travaille déjà sur son prochain téléphone ROG et il semble qu’il pourrait être annoncé beaucoup plus tôt que la période habituelle de juin à juillet. Un téléphone avec les numéros de modèle ASUS_I005DA et ASUS_I005DB est apparu sur les plates-formes d’analyse comparative Geekbench et HTML5, révélant un chipset Snapdragon 888 (nom de code Lahaina, après une île à Hawaï).







Asus ROG 5 sur HTML5

Le prochain appareil de jeu Asus pourrait s’appeler Asus ROG 4, mais il est plus susceptible de sauter le numéro et de passer directement à Asus ROG 5 pour deux raisons – premièrement, le numéro quatre ressemble beaucoup à la «mort» en chinois, les fabricants de smartphones ont donc tendance à sautez-le, et deux, le ROG 3 avait le numéro de modèle ASUS_I003DA.





Asus ROG 5 sur Geekbench

Le benchmark HTML5 ne dit rien sur les spécifications de ce téléphone ROG, mais sur Geekbench, nous pouvons également voir que 8 Go de RAM seront l’une des options, et il sera livré avec Android 11 – ce n’est pas une surprise.

Ce qui sera étonnant, c’est si Asus parvient à sortir un nouveau design pour le téléphone en si peu de temps. Là encore, les trois téléphones ROG jusqu’à présent sont assez similaires en apparence, tout ce que la société taïwanaise a à faire est de gifler un nouveau chipset et d’appeler le prochain ROG «Brand New».

Via