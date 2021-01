Le nouvel aspirateur de LG se vide tout seul, vous n’avez donc pas à le faire

Autrefois, vous appeliez simplement votre aspirateur Henry ou Hetty pour en finir. Mais maintenant, à la fin des temps, lorsque les enfants sont appelés des choses comme X Æ A-12, vous devez aller vers quelque chose de plus élaboré. Comme CordZeroThinQ A9, peut-être. Et c’est exactement ce que LG a fait.

Cependant, ce qui manque à LG dans l’art de la nomenclature percutante, il le compense par une innovation technologique ultra-paresseuse. Parce que la caractéristique clé du CordZeroThinQ A9 est que, lorsqu’il est replacé dans sa station de chargement, son bac est automatiquement vidé.

Nous avons vu quelque chose de similaire – bien que pas tout à fait aussi intégré – avec le Powerstick Jet de Samsung. L’aspirateur peut être utilisé en conjonction avec la Clean Station, qui est essentiellement un bac d’aspiration.

Lorsque vous avez fini de passer l’aspirateur, vous placez le Powerstick Jet dans le haut de la station de nettoyage et la poussière est aspirée et collectée dans un grand sac à l’intérieur. Cela en fait une bonne option pour les personnes qui veulent un nettoyeur sans sac mais qui ne veulent pas gérer l’inévitable nuage de poussière dans le visage lors du vidage dans une poubelle de cuisine ouverte. L’aspiration signifie que la poussière est également éliminée très efficacement, il n’est donc pas nécessaire de fouiller pour déloger les bits.

(La Clean Station brille également en bleu et sonne comme un moteur à réaction pendant qu’elle est au travail. C’est cool ou pas cool, selon ce que vous ressentez à propos de ce genre de chose.)

Mais attendez, car une fois que vous avez vidé votre Powerstick Jet, vous devez le remettre sur son support et branchez-le pour charger, gaspillant de précieuses secondes de votre vie qui pourraient être consacrées à trouver de meilleurs noms pour les aspirateurs.

Pour être juste, il est plus que possible de simplement connecter votre aspirateur et d’oublier de le recharger. Certains aspirateurs, comme le Roidmi X30 Pro, sont livrés avec une petite station de chargement magnétique pratique. C’est un petit disque que vous fixez au mur, qui charge automatiquement votre aspirateur lorsque vous le branchez. Mais toutes les marques n’ont pas combiné les stations d’accueil et les chargeurs, bien que cela semble devoir être une chose.

Le LG CordZeroThinQ A9, cependant, des quais, des frais et se vide automatiquement. Le quai a également de la place pour les six buses et accessoires de l’aspirateur. C’est un autre avantage car, à moins que vous ne soyez une personne extrêmement organisée, les accessoires d’aspirateur sont simplement laissés dans une boîte dans une armoire et sont trop compliqués à récupérer, vous laissant essayer d’aspirer les rideaux avec une fixation au sol.

D’après ce que nous pouvons voir du CordZeroThinQ A9 et support (la seule image publiée jusqu’à présent est celle ci-dessus), il est bien conçu et complet avec des commandes à écran tactile, mais c’est un puissant kit. Vous aurez besoin d’un morceau d’espace dédié pour le stocker.

Il est également livré avec un accessoire Power Mop, pour nettoyer les sols durs.

Il n’y a pas encore de mot sur le prix, mais l’aspirateur LG CordZero A9 existant coûte 599 $ aux États-Unis et nous ne pouvons pas imaginer que le prix au Royaume-Uni sera inférieur au coût combiné du Samsung Powerstick Jet (qui a un prix de vente conseillé de £) 599) plus la Clean Station (199 £). Plus de détails devraient apparaître le 11 janvier.

