Le nouvel as de Barcelone victime d’un vol éhonté

La montre de 70 000 € de Robert Lewandowski a été volée lorsqu’il s’est arrêté pour poser pour des photos avec des fans

Le tireur d’élite polonais Robert Lewandowski a été victime d’un vol à l’extérieur du terrain d’entraînement de Barcelone mercredi, alors que le gros importateur du Bayern Munich s’est fait voler sa montre après s’être arrêté pour poser pour des photos avec des fans.

Lewandowski, 34 ans, a rejoint les géants catalans dans le cadre d’un contrat de 45 millions d’euros (45,2 millions de dollars) avec les puissances allemandes du Bayern Munich cet été, mais la vie en Catalogne a connu un début troublant après la rencontre avec le voleur.

Selon les rapports, Lewandowski a arrêté sa voiture après avoir quitté le centre d’entraînement Ciutat Esportiva Joan Gampe du club mercredi – seulement pour que le voleur ouvre la porte du passager du joueur et glisse la montre chère, qui est estimée à 70 000 €.

‼️| Une montre d’une valeur de 70 000 euros a été volée à Robert Lewandowski aujourd’hui. 🔸L’attaquant polonais s’est arrêté pour prendre des photos avec 3 fans, mais une 4ème personne est apparue et a volé sa montre. 🔹Lewa a essayé de récupérer la montre lui-même, mais le voleur avait disparu. pic.twitter.com/zcihHjbHu7 — infosfcb  (@infosfcb) 18 août 2022

Lewandowski a d’abord tenté de le poursuivre mais a perdu sa trace – bien que la police l’ait finalement rattrapé et ait récupéré la montre, que le voleur avait enterrée à proximité.

L’incident survient au milieu de plusieurs rapports de fans harcelant les joueurs alors qu’ils quittent le terrain d’entraînement, de nombreux supporters auraient exaspéré les joueurs en tentant de filmer des vidéos virales TikTok.

Selon ESPN, des sources à Barcelone ont indiqué qu’elles avaient l’intention de renforcer la sécurité à l’extérieur de la base d’entraînement de l’équipe à la suite de ce dernier incident impliquant Lewandowski.

Lewandowski, considéré comme l’un des attaquants les plus puissants au monde, a rejoint Barcelone cet été après avoir annoncé son désir de quitter l’ancien club du Bayern Munich après 375 apparitions pour les géants bavarois au cours desquelles il a marqué 344 buts.

Il a fait ses débuts pour le club lors du match nul et vierge de samedi dernier avec Rayo Vallecano.

Après avoir échoué à marquer lors du premier match d’une saison nationale en sept ans, Lewandowski a ensuite critiqué l’opposition pour ses tactiques négatives.

“J’ai été surpris quand j’ai vu six joueurs dans leur surface et l’un d’eux me marquer. Cela n’arrive pas en Bundesliga», a-t-il déclaré à propos de la stratégie imposée par Vallecano.

“Cette façon de jouer est anti-football. J’espère que c’est la seule équipe de la ligue qui joue comme ça.”

Lewandowski n’a été inscrit pour l’équipe qu’à la veille du match, alors que les responsables du Barca se sont précipités pour rendre leur éventail de nouvelles recrues disponibles pour les fonctions de la première équipe.

Il devrait faire sa deuxième apparition pour Barcelone lors du choc de dimanche avec la Real Sociedad.