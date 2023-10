Le nouvel art de Spider-Man présente Web Slinger dans diverses activités

Être Spider-Man, c’est à propos de bien plus que attacher les méchants. Spider-Man est le gars du quartier. Il redonne à la communauté. Il protège la communauté. Il y a du balancement, il y a des combats, il y a du pendantet bien sûr, parfois il doit le faire traverser le multivers et voir toutes ses versions alternatives.

Dans une nouvelle série imprimée de Cependant, avec l’artiste Oliver Barrett, nous nous concentrons sur les choses simples. Homme araignée je suis juste Spider-Man. Sept tirages, disponibles individuellement ou en série, chacun montrantg Spider-Man à son meilleur niveau. Les pièces sont issues d’une collaboration entre Barrett et Restoration Games/Unmatched et seront publiées via Bottleneck Gallery et Acme Archives le 3 octobre.

Chaque pièce est une giclé de 10 x 10 pouces numérotée à la maine dans différentes tailles d’édition et ils seront disponibles individuellement (pour 30 $ chacun) ou en ensemble (pour 200 $) sur le Site de la galerie des goulots d’étranglement à midi EL 3 octobre. Découvrez toutes les images dans notre diaporama.