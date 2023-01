Le nouvel archevêque de Chypre intronisé, aucun religieux russe n’est présent

À l’inverse, le métropolite Syméon de l’Église ukrainienne et l’archevêque Efstratios étaient présents alors que l’archevêque Georgios, paré de vêtements liturgiques cramoisis et ornés, traînait une procession de hauts clercs dans la cathédrale.

Bien que certains évêques pro-russes se soient opposés à la décision de 2020 du Saint-Synode de 16 membres, la plus haute instance décisionnelle de l’Église chypriote, l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie qui a commencé le 24 février a consolidé ce soutien.

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire grec To Vima, l’archevêque Georgios a déclaré que le soutien de l’église chypriote à la décision de Bartholomew découlait des propres lois de l’orthodoxie qui placent la primauté du patriarcat œcuménique sur toutes les autres églises orthodoxes. Mais il a offert une branche d’olivier à l’église russe, disant qu’il tendrait la main à Moscou pour dissiper toute notion d’inimitié et aider à restaurer l’unité orthodoxe.

« Je sais que Votre Béatitude poursuivra cet engagement à favoriser l’unité de tous les disciples du Christ », a déclaré le Nonce. “En ces temps difficiles marqués par l’injustice, la violence et la guerre, il est d’autant plus important que les chrétiens donnent un authentique témoignage d’unité afin que le monde croie au message d’amour, de réconciliation et de paix du Seigneur”.