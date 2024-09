Le nouvel apprentissage de directeur de garderie du New Hampshire est une « première dans le pays »

8 septembre — Le propriétaire d’une garderie de Brentwood et le Community College System du New Hampshire ont lancé le premier apprentissage approuvé et financé par le gouvernement fédéral du pays pour former des directeurs de la petite enfance et des propriétaires et exploitants de garderies.

Conçu pour répondre à la pénurie critique de services de garde d’enfants dans le New Hampshire et aux États-Unis, le programme d’apprentissage de directeur de la petite enfance finance les cours et les dépenses du programme, tandis que les stagiaires travaillent pendant deux ans dans un centre participant. Le programme s’adresse aux futurs enseignants, enseignants adjoints et futurs propriétaires-exploitants de garderies qui bénéficieraient d’un mentorat et d’une formation en gestion d’entreprise pour réussir.

« En tant que propriétaire individuelle, j’ai passé des années à me former pour gérer mon entreprise », a déclaré Jennifer Legere, propriétaire de A Place to Grow à Brentwood et Durham. Elle a développé l’apprentissage avec les conseils de leaders du secteur du Kentucky et du Massachusetts.

« Dans notre petite enfance, nous avons été formés pour être enseignants, pas pour être chefs d’entreprise. Aujourd’hui, je possède des entreprises et j’espère en développer d’autres. C’est la seule façon de renforcer nos capacités aux États-Unis » ainsi que dans cet État.

En mars 2024, les familles qui travaillent dans le New Hampshire comptaient plus de 53 000 enfants de moins de six ans, alors que les garderies de l’État n’avaient une capacité d’accueil que de 31 000 places, selon ApprenticeshipNH. Les données de Child Care Aware of America indiquent que 46 % des habitants du Granite State vivent dans des « déserts de garde d’enfants », où trois enfants attendent chaque place disponible.

L’objectif du programme d’apprentissage de directeur de la petite enfance, le seul soutenu par le ministère du Travail des États-Unis, est de créer un parcours professionnel viable et durable pour que les gens puissent entrer et progresser dans le domaine, et d’ajouter des garderies là où elles sont nécessaires, y compris dans le comté de Coos.

La formation sur place développe les compétences entrepreneuriales et commerciales essentielles au démarrage d’une petite ou moyenne garderie, y compris une garderie familiale – couvrant tout, du marketing et de la publicité à la paie, à la comptabilité et au recrutement, a déclaré Legere.

Selon les directeurs de garderies interrogés, « tous ceux qui travaillent dans le secteur de la garde d’enfants aiment travailler avec les enfants ».

Mais la gestion d’entreprise est un obstacle, a déclaré Christopher Lalmond, développeur de pôles chez AppreticeshipNH du CCSNH. « Cet apprentissage permettra de former la prochaine génération de directeurs de garderies. Nous verrons moins de fermetures d’établissements à cause d’un manque de connaissances commerciales ou de réseautage. »

En collaboration avec le Bureau de l’apprentissage du New Hampshire, « nous avons mis au point un programme dans lequel l’échec n’est pas une option. Ce programme servira de modèle à d’autres États. »

La formation et les cours d’apprentissage accompagnent les individus depuis les emplois de débutant à partir du lycée jusqu’aux postes de direction.

Les apprentis du programme de directeur de la petite enfance sont admissibles à des bourses fédérales pouvant atteindre 2 000 $ et à des bourses pouvant atteindre 1 500 $ pour couvrir les frais connexes, tels que les livres, les frais d’examen et les vérifications des antécédents.

« J’adore faire carrière dans l’éducation de la petite enfance. J’ai toujours voulu travailler avec de jeunes enfants », a déclaré Kayte Kostinden de Hooksett, directrice et coordinatrice régionale de A Place To Grow et première apprentie inscrite au programme. Dans ce domaine, « il est important d’acquérir des expériences d’apprentissage pratiques, car chaque jour et chaque enfant sont différents. »

Elle a déclaré que l’apprentissage lui permet d’élargir ses connaissances en gestion d’entreprise et de « ne pas s’endetter ».

« Les individus peuvent venir en tant qu’enseignants rémunérés et travailler pendant deux ans pour acquérir des compétences en gestion d’entreprise », a déclaré Legere.

« Cela représente quelque chose que les gens peuvent faire maintenant », a déclaré Lalond. « Cela permet à quelqu’un de devenir directeur de garderie dans un délai raisonnable. Nous commencerons à voir plus de directeurs de garderie et plus d’opportunités de trouver des services de garde d’enfants » dans tout le New Hampshire.

Les sites de A Place to Grow accueillent des apprentissages pour la petite enfance. D’autres peuvent être trouvés à ApprentissageNH.org.