Le nouvel appartement d’une femme incendié en moins de 24 heures par une enseigne au néon décorative

Emménager dans votre propre maison ou appartement est l’un des moments les plus spéciaux de votre vie. Nous déployons beaucoup d’efforts pour personnaliser et décorer l’espace pour refléter notre propre personnalité. Cependant, cette expérience unique n’a pas duré pour un Tiktoker dont le nouvel appartement a été incendié en moins de 24 heures par une lumière décorative. L’incident tragique a été détaillé par l’utilisateur de TikTok @sydsacks, qui passe par Syd sur l’application, le 27 mai dans une vidéo montrant les dommages causés par un néon qu’elle a accroché dans son salon. La vidéo s’ouvre sur une photo de son salon avec de nouveaux meubles tout autour, avec une enseigne rose fluo lumineuse qui disait « Restons à la maison » accrochée au mur avant la catastrophe.

Son euphorie a été de courte durée car elle affirme qu’en moins de 14 heures, l’enseigne au néon a pris feu, laissant un énorme trou sur le mur et a déclenché plus de flammes après être tombée sur son canapé nouvellement acheté, le laissant détruit.

La photo suivante montre son chien allongé sur son lit avant la tragédie et d’autres clips montrent les séquelles de l’incendie, la vidéo montrait un canapé brûlé, un énorme trou dans le mur et des dégâts d’eau causés par son système d’arrosage. Heureusement, les gicleurs de l’appartement se sont déclenchés et ont évité toute perte de vie, bien que la maison ait été inondée d’eau.

Le clip a été partagé par l’utilisateur d’Instagram @failsalad, avec la légende « supprime l’enseigne au néon de la voiture amazonienne ».

Des internautes inquiets se sont demandé comment cela s’était passé et si son chien de compagnie, vu allongé sur son lit, était en sécurité. Dans des vidéos de suivi, elle a expliqué que le chien va bien parce qu’elle l’a laissé à ses parents avant de sortir déjeuner avec des amis, et a laissé l’enseigne au néon « sans trop y penser ». Elle déclare que les rapports d’incendie officiels affirment que les gicleurs de son appartement se sont déclenchés dans les dix minutes où elle a quitté l’appartement.

Elle est reconnaissante d’avoir l’assurance du locataire, a-t-elle affirmé dans la vidéo, et de couvrir les dommages car ses meubles sont détruits par des tonnes de dégâts d’eau.

