Le nouvel appareil photo argentique de Leica, d’une valeur de 23 000 $, est plaqué platine et destiné aux étagères des collectionneurs

Leica est célébrer le 70e anniversaire de l’appareil photo télémétrique M, mais le cadeau le plus précieux qu’il offre pour l’occasion est destiné à seulement 250 personnes riches et coûte 22 995 $. Le ridiculement cher Leica M Édition 70 L’ensemble comprend un appareil photo argentique Leica MA 35 mm plaqué platine avec enrouleur rapide Leicavit, un objectif APO-Summicron-M f/2 50 mm assorti et un boîtier de film métallique avec un rouleau de film noir et blanc.

Oui, le contenant du film est aussi en platine, et oui, c’est complètement ridicule.

Cette édition anniversaire commémore la sortie du Leica M3 en 1954 en tant que premier appareil photo M. Leica met tout en œuvre pour honorer le M3 et l’héritage de la marque chaque fois qu’il le peut. En 2014, le Leica M Edition 60 a fait la même chose pour célébrer le 60e anniversaire du M3, mais ce modèle était un peu plus audacieux (et polarisant), étant le premier M numérique à supprimer l’écran LCD arrière pour un quasi film. comme l’expérience. Cette « fonctionnalité » est devenue plus facilement disponible dans les éditions standard comme le MD (Typ 262), le M10-D et, plus récemment, le M11-D.

Le nouveau M Edition 70 semble beaucoup plus sûr, avec sa production réduite et sa refonte du Leica MA appareil photo argentique qui existe depuis 2014. Le vrai diable dans les détails ici est le Leicavit, un accessoire ancien de l’apogée des télémètres argentiques qui a disparu depuis des années. Il s’agit essentiellement d’une plaque inférieure alternative pour l’appareil photo, abritant un levier caché qui peut être utilisé pour faire avancer le film après une prise de vue avec votre main gauche.

Le Leicavit classique permettait aux utilisateurs d’abaisser un autre levier d’avance du film. Étrange, oui. Mais cool ? Et oui. Image : appareil photo Leica

Je n’en ai jamais utilisé personnellement, mais le principe était que c’est plus rapide et légèrement plus discret que de retirer votre main droite de l’obturateur pour actionner le levier d’avance normal avec votre pouce. Je suis sûr qu’il y a une raison pour laquelle cet accessoire n’a pas été largement adopté, mais les fans de Leica apprécient ce truc ringard. (Je parle/avoue évidemment par expérience ici.)

Alors peut-être que la M Edition 70 est vraiment un test pour ramener le Leicavit comme accessoire standard, comme le M60 était un banc d’essai pour les appareils photo numériques sans écran ou comment l’ancien M9 Titane expérimenté avec des lignes de cadre éclairées par LED. Mais une chose est sûre : la M Edition 70 est à la fois ravissante et complètement ridicule. C’est une autre chance pour Leica de tirer de l’argent de ses riches baleines pour générer près de six millions de dollars de revenus afin de financer sa prochaine idée originale, mais bon sang, est-il difficile de ne pas aimer regarder de pures photos de celle-ci.

