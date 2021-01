Un nouvel appareil avec la désignation de modèle A4R-GUIK2, décrit comme «appareil interactif» vient de passer par la FCC. Historiquement, c’est ainsi que les appareils Nest Hub de Google sont répertoriés dans la FCC. Le périphérique Hub entrant offrira la connectivité Bluetooth, Wi-Fi et Zigbee. Ce dernier est un protocole spécifiquement destiné à l’interfaçage avec les appareils domestiques intelligents.

La liste comprend une étiquette électronique FCC, qui indique que l’appareil est susceptible d’avoir un écran. Cette étiquette peut être recherchée en allant dans Paramètres> Étiquettes réglementaires. Outre l’affichage et les options de connectivité attendues, la partie la plus intéressante de la liste réside dans les fréquences radio que l’appareil prendra en charge.



Matériel Motion Sense de Google Pixel 4 XL

L’appareil A4R-GUIK2 est répertorié avec une fréquence de fonctionnement comprise entre 58 et 63,5 GHz, ce qui correspond par coïncidence à la même fréquence de fonctionnement que le matériel Project Soli (AKA Motion Sense) introduit sur les Pixel 4 et 4 XL. Pour référence, la fréquence du thermostat Nest indiquée est comprise entre 61 et 61. 5 GHz. Le capteur de ce thermostat est utilisé pour détecter la présence d’une personne à proximité, ce qui déclenche l’affichage de l’écran.

Nous pouvons voir un tel appareil Nest Hub proposer des commandes gestuelles pour modifier les morceaux de musique ou activer une commande vocale. Qui sait, peut-être même que la prise en charge de la reconnaissance faciale viendra compléter le Voice Match de Google pour authentifier un utilisateur.

Le projet Soli a été introduit pour la première fois en 2015 et il a été mis en œuvre sur le Pixel 4, mais le téléphone était décevant car il était gravement sous-performant sur ce dont la technologie était capable. Un rapport a fait surface en octobre selon lequel Soli Radar ferait un retour et cela pourrait être le cas.

