Le nouvel appareil AirTag de Google ressemble à une bonne alternative Apple

Les balises de suivi comme AirTag et Tile d’Apple semblent être populaires. Ce qui était autrefois une catégorie de produits que les gens utilisaient principalement pour suivre les bagages, ces dispositifs de suivi sont maintenant utilisés pour toutes sortes d’idées ou pour attacher des articles que vous ne voudrez peut-être plus perdre. Et cette popularité est probablement la raison pour laquelle Google travaille actuellement sur sa propre version.

Selon un rapport de Kuba Wojciechowski, qui a tendance à trouver des informations sur les prochains produits Google en fouillant dans le code, Google fabrique un produit de type AirTag sous le nom de code “grogu”. Ouais, tu sais qui c’est.

Après avoir trouvé pour la première fois des références à une “balise de localisation” dans la console de développement de Fast Pair de Google, censée être destinée aux appareils de suivi, de nouvelles références à cet appareil “grogu” fabriqué par Google nous amènent à nous demander si Google développait tout cela dans Fast Jumelez pour leur propre appareil (au moins pour commencer).

Google travaille sur un tracker intelligent similaire à l’AirTag d’Apple, nom de code “grogu” – rapport 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 16 janvier 2023

Potentiellement également connu en interne sous le nom de “groguaudio” ou “GR10”, cet appareil prend en charge UWB (Ultra-Wideband) et Bluetooth Low Energy (LE). Il dispose également d’un haut-parleur, tout comme l’AirTag pour aider à localiser par audio une fois que vous êtes à proximité. Il est construit par l’équipe Nest et pourrait être disponible en différentes couleurs.

Pour être clair, cet Ultra-Wideband ou UWB est la technologie de localisation et de positionnement qui peut être incroyablement précise pour vous dire où se trouve quelque chose. Il est également utilisé avec les clés de voiture numériques. Il est ne pas la technologie 5G que Verizon a poussée si tôt.

On ne sait pas quand l’appareil AirTag de Google pourrait être lancé ou combien cela pourrait coûter ou quelque chose comme ça. Si Google travaille sur la prise en charge d’appareils comme celui-ci, Google I/O (vers mai) pourrait être un excellent endroit pour présenter cette idée avant de vendre un appareil plus tard. Ou qui sait, peut-être en aurons-nous un avec le Pixel 7a.

Tu en achètes six ou non ?