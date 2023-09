Le nouvel animateur Clive Myrie révèle un message de bonne chance avant ses débuts dans un rôle légendaire

QUAND Clive Myrie a décroché le poste de leader de Mastermind, il ne s’attendait pas à avoir un sympathisant sous la forme du comédien Jim Davidson.

Mais c’est exactement ce qu’a fait la star du stand-up à l’ancienne… même si cela ressemblait finalement à un compliment détourné.

Caractéristiques du Rex

Clive, qui est également sur nos écrans en train de lire les informations et de réaliser sa propre émission de récits de voyage à travers l’Italie, révèle la correspondance choc dans ses nouveaux mémoires, Everything is Everything.

Il a écrit : « Le comédien Jim Davidson était la dernière personne dont je m’attendais à recevoir un message de bravo et de bonne chance.

« C’était un homme qui gagnait sa vie sur scène et à la télévision dans les années 1970 en caricaturant des hommes noirs, avec un personnage comique nommé Chalky White.

« Davidson utilisait un accent antillais exagéré et, en racontant les aventures du personnage, se plie à un stéréotype de paresse noire et de légère consommation de drogue.

« J’ai donc été surpris lorsqu’on m’a annoncé qu’il avait posté un message de félicitations sur sa chaîne YouTube à l’été 2021, après l’annonce que je succéderais à John Humphrys en tant qu’interrogateur du quiz Mastermind.

« Clive, un homme noir, va présenter Mastermind », a-t-il déclaré, « et vous savez quoi, je ne pouvais pas penser à une meilleure personne pour le faire.

« Je suis ravi pour vous, et s’il vous plaît, ne prêtez aucune attention à quiconque dit que c’est un exercice de coche de cases. »

Clive présente Mastermind et son spin-off Celebrity Mastermind depuis deux ans, depuis que le vétéran de la BBC, John Humphries, a pris sa retraite.

La plupart des téléspectateurs semblent l’avoir accueilli sans problème dans leur salon, et il est apparu partout, plus récemment dans son émission Italian Road Trip pour BBC2.

Clive semble se porter très bien sans le soutien inconditionnel de Jim.

John Whaite de BAKE Off, Oti Mabuse de Strictly, l’ancienne star de Love Island, le Dr Alex George et la sensation pop Rachel Stevens font partie des stars qui se préparent pour Children in Need de cette année.

Les quatre ont enfilé leurs tenues thématiques et leurs oreilles Pudsey Bear lors de l’échauffement du spectacle de collecte de fonds, qui aura lieu le 19 novembre.

Rachel Stevens se prépare pour Children in Need de cette année

John Whaite figurera également dans l'émission caritative

Oti Mabuse récoltera des fonds pour les enfants dans le besoin

Dr Alex George, ancienne star de Love Island

Il s’agit du 42e appel télévisé visant à collecter des fonds pour les jeunes défavorisés du Royaume-Uni.

La nouvelle programmation d’animateurs célèbres passera à l’écran entre sketches, performances et courts métrages documentaires.

Parmi les autres stars qui participeront à la soirée de collecte de fonds figurent Katie Piper, Jermaine Jenas, Big Zuu et Christine McGuinness.

Children In Need sera diffusé le 17 novembre à partir de 19h.

DAVINA MCCALL lancera sa propre version de « Get Out Of Me Ear ! » d’Ant & Dec ! dans l’émission de rencontres My Mum, Your Dad mardi.

L’animateur demande aux enfants de la série de s’impliquer en choisissant deux de leurs parents pour un rendez-vous romantique avec une touche d’originalité.

Davina McCall lancera sa propre version de « Get Out Of Me Ear ! » d'Ant & Dec ! dans l'émission de rencontres Ma mère, ton père

Influencer l’action depuis les coulisses grâce à un micro branché à une oreillette portée par la serveuse du restaurant, qui persuade Martin et Tolullah de se nourrir mutuellement de fondue.

Davina a déclaré : « À cette date, à leur insu, le serveur était un acteur et les enfants demandaient au serveur de poser des questions très personnelles.

«C’était vraiment drôle parce que les parents disaient : ‘C’est quoi ce problème avec le serveur ? Le serveur est tellement impoli.

Ma mère, ton père est diffusé mardi à 21 heures sur ITV1.

NETFLIX adapte le livre de Roald Dahl, The Twits, en série de dessins animés.

C’est la première fois que l’histoire humoristique pour enfants, sur un couple d’entraîneurs de cirque à la retraite qui se font des farces, est adaptée pour la télévision.

Les Twits seront disponibles en streaming en 2025.

Col : Je suis habillé nu

COLEEN NOLAN gardera son kit ON pendant sa tournée Naked de 16 dates, malgré la confusion sur son nom.

La star de Loose Women débutera ses apparitions au Royaume-Uni à Blackpool en février.

Et même si les clichés promotionnels la voyaient poser en chamois, dans une tasse de thé rose et or, elle prévoit de rester habillée sur scène.

Elle a déclaré : « Je l’ai appelé « Nue » parce que cela signifie pour moi vulnérable et exposée. Mais j’ai eu des gens qui m’ont dit : « Est-ce que tu vas vraiment te mettre nu ?

« Et je me dis, si cela vous incite à acheter un billet, alors vous devrez venir le découvrir ! Et si cela vous empêche d’acheter un billet, non, ce n’est pas le cas !

« Je suis très excité mais j’ai aussi peur de mourir. »