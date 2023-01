Le Nouvel An CHINOIS est considéré comme l’une des dates les plus importantes du calendrier pour ceux qui le célèbrent.

La célébration est l’événement le plus important et le plus coloré de la culture chinoise, mais peut parfois être confondue avec le Nouvel An lunaire.

Le Nouvel An chinois est l’événement le plus important et le plus coloré de la culture chinoise Crédit : Getty

Le Nouvel An chinois et le Nouvel An lunaire sont-ils la même chose ?

Le Nouvel An chinois et le Nouvel An lunaire sont étroitement liés.

Dans une conversation informelle, les deux termes peuvent être utilisés de manière interchangeable comme synonymes.

Cependant, dans un environnement culturel plus strict, il est nécessaire de comprendre les différences entre les deux.

En Chine, les deux festivités sont connues sous le nom de Fête du Printemps ou Nouvel An lunaire.

De nombreux autres pays asiatiques, comme l’Indonésie, la Malaisie et Singapour, célèbrent le Nouvel An lunaire.

Le Nouvel An chinois et le Nouvel An lunaire sont tous deux basés sur des cycles complets de phases de la lune.

Le calendrier chinois est luni-solaire et une année ordinaire compte de 353 à 355 jours.

Un treizième mois “bissextile” se produit environ tous les trois ans et se compose de 383 à 385 jours.

La date du Nouvel An lunaire est déterminée par le calendrier lunaire traditionnel utilisé en Asie qui est basé sur l’orbite de la lune autour de la terre.

Les traditions et la façon dont chaque pays asiatique célèbre et le nom du festival du Nouvel An diffèrent.

Par exemple, le Vietnam célèbre le Têt et le festival coréen s’appelle Seollal.

2023 est l’année du lapin.

On dit que les personnes nées pendant les années du lapin prennent l’amour au sérieux et ne tomberont jamais facilement amoureuses de quelqu’un, mais lorsqu’elles trouveront la bonne personne, elles l’aimeront pour toujours.

Ils sont également sans jugement, ouverts d’esprit et sont souvent sollicités pour des conseils.

Les lapins sont des chercheurs de paix mais peuvent aussi être égocentriques a l’heure.

Ils sont calmes, élégants, gentils et responsables.

Qu’est-ce que le Nouvel An lunaire ?

Le Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de Fête du Printemps, marque le jour où les cycles des calendriers luni-solaires se réinitialisent.

C’est le début d’une année civile dont les mois sont des cycles de la lune et des cycles du soleil.

Liée au calendrier lunaire, la fête a commencé comme un moment de fête et d’honneur des divinités domestiques et célestes, ainsi que des ancêtres.

Le Nouvel An commence généralement par la première nouvelle lune qui se produit entre la fin janvier et s’étend sur les 15 premiers jours du premier mois du calendrier lunaire, jusqu’à l’arrivée de la pleine lune.

Chaque année du calendrier lunaire est représentée par l’un des 12 animaux du zodiaque.

En 2023, le Nouvel An lunaire commence le 22 janvier.

2022 était l’Année du Tigre d’Eau.

2023 est l’année du lapin.

L’année du lapin était en 2011.

La date change-t-elle chaque année ?

Une année lunaire est plus courte qu’une année solaire, c’est-à-dire le temps que la terre met pour orbiter autour du soleil, avec environ 354 jours ou 12 cycles de la lune.

Il peut tomber en janvier ou en février de chaque année et la date change également chaque année.

Des milliers de personnes célèbrent normalement le Nouvel An chinois avec des défilés et des feux d’artifice.

Le festival du Nouvel An chinois dure généralement 16 jours, du réveillon du Nouvel An chinois au Festival des lanternes.

Les célébrations du Nouvel An durent jusqu’à 16 jours, mais seuls les 7 premiers jours sont considérés comme des jours fériés (du 31 janvier au 6 février).

Le Nouvel An chinois 2023 tombe le dimanche 2 janvier et les célébrations culminent avec le Festival des lanternes le 1er février.