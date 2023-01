Le Nouvel An chinois apporte de nouvelles craintes liées au COVID-19 dans les zones rurales alors que des millions de personnes rentrent chez elles pour les vacances

BEIJING, Chine – Les premières infections de cas de COVID-19 dans les grandes villes chinoises étant passées, tous les regards sont tournés vers les zones rurales alors qu’une nouvelle vague d’infections est prévue, la préparation des régions reculées et souvent plus pauvres de Chine sera compliquée.

“Même avec de bons établissements de santé dans une grande ville comme Shanghai, nous avons été complètement dépassés. Nous ne pouvons qu’attendre de voir ce qui se passe à la campagne”, a déclaré une étudiante en médecine de 25 ans travaillant comme pédiatre dans l’un des plus grands hôpitaux pour enfants de Shanghai. a déclaré à Fox News Digital.

REGARDER : LES CENSEURS CHINOISES SONT LUTTE CONTRE UNE VAGUE DE VIDÉOS DE PROTESTATION ; LES MANIFESTANTS APPRENNENT UNE ÉCHAPPÉE “SOPHISTIQUÉE”

“Lorsque le gouvernement a inopinément abandonné toutes les restrictions liées au COVID-19, nous ne savions pas ce qui nous frappait. Nous n’étions pas du tout préparés.”

La pédiatre, qui a caché son nom pour des raisons de sécurité, a déclaré : « L’hôpital était plein à craquer. Partout où vous regardiez, il y avait des parents avec leurs enfants. Je travaille environ 55 heures par semaine, mais j’ai arrêté de compter les heures pendant les heures de pointe. n’étaient pas obligés de faire des heures supplémentaires, mais nous savions tous que si nous ne le faisions pas, il n’y aurait aucun moyen d’aider tout le monde.”

LA CHINE ASSOUPLIT LA POLITIQUE « ZÉRO-COVID » UNE « AFFICHAGE RARE DE FAIBLESSE » DE XI JINPING, DIT UN MANIFESTANT DE LA PLACE TIANANMEN

Elle a dit que les conditions de traitement des malades étaient minimes. “Nous avions quatre à cinq minutes par patient. Je me sentais mal, car les parents devaient attendre des heures avant de voir un médecin, et nous ne pouvions faire que quelques minutes d’évaluation. Mais il n’y avait pas d’autre moyen. Heureusement, les parents étaient si reconnaissant. Je suppose qu’il est évident que nous sommes tous dans le même bateau.

Dans la plupart des plus grandes villes chinoises, dont Pékin et Shanghai, le premier pic de COVID est passé. Dans une étude récente publiée par Frontiers of Medicine, une revue parrainée par le gouvernement chinois, des experts de Shanghai prédisent que la première vague frappera les zones rurales chinoises vers la fin janvier.

Alors que la Chine célèbre le Nouvel An lunaire, les experts craignent que les millions de personnes qui ont quitté les grandes villes ne conduisent les régions rurales du pays à être touchées par le virus en raison de la médiocrité des établissements de santé. Il est conseillé aux personnes qui vivent à quelques heures des villes de retourner dans leurs villes au cas où elles tomberaient malades, mais ce n’est qu’une option pour certains.

LA CHINE DÉFEND SA GESTION DU COVID APRÈS QUI, BIDEN DIT QUE PÉKIN SOUS-SIGNALE LES DÉCÈS

“Il n’est pas difficile d’évaluer quand un enfant est gravement malade à cause du COVID. N’importe quel médecin de base peut le faire à la ville comme à la campagne. Le problème n’est pas un manque de connaissances mais un manque d’infrastructures. Pour les cas graves, les gens ont venir dans les grandes villes pour se faire soigner”, a ajouté le pédiatre de Shanghai.

Heureusement, l’hôpital pour enfants où elle travaille est mieux préparé à un afflux de patients. Des médecins d’autres services doivent travailler à la clinique de la fièvre, davantage de chambres ont été libérées et les médicaments semblent à nouveau disponibles. “Je suis prête pour la deuxième vague. Ça ne peut pas être bien pire que la première”, a-t-elle déclaré.

Pour la première fois depuis la levée de ses restrictions zéro-COVID début décembre 2022, les autorités chinoises ont publié des données sur les décès liés au COVID le week-end dernier. Selon les statistiques officielles, près de 60 000 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023. Jiao Yahui, chef du Bureau de l’administration médicale de la Commission nationale de la santé, a en outre précisé qu’environ 54 000 décès étaient liés à des causes sous-jacentes. conditions de santé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des experts hors de Chine, y compris au sein de l’Organisation mondiale de la santé, soulignent que ces chiffres semblent irréalistes. Selon les projections de l’Institut américain de métrologie et d’évaluation de la santé (IHME), la Chine devrait atteindre un million de décès par COVID en 2023.

“La seule façon dont je peux expliquer ces faibles chiffres, c’est que les gens ne laisseront pas leurs proches mourir à l’hôpital. Quant aux enfants, ils sont toujours ramenés à la maison par leurs parents lorsqu’il n’y a aucun espoir de guérison”, explique le pédiatre. Dans ces cas, il serait plus difficile de suivre les décès par COVID.

Dans des commentaires rapportés jeudi par les médias d’État, le vice-Premier ministre Sun Chunlan a déclaré que le virus était à un niveau “relativement bas”, tandis que les responsables de la santé ont déclaré que le nombre de patients COVID dans les hôpitaux et dans des conditions critiques était en baisse.

Reuter contribué à cet article.