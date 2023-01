Le nouvel amour de l’Arabie saoudite pour le football pourrait avoir des effets d’entraînement

Le Financial Times a rapporté en octobre que le PIF saoudien avait engagé plus de 2 milliards de dollars dans des accords de parrainage au cours des huit premiers mois de 2022, dont la plupart étaient destinés à des compétitions de football nationales.

Pour le contexte, les revenus annuels individuels de Ronaldo dépasseront la masse salariale totale du personnel pour environ la moitié des clubs de la Premier League anglaise. L’ancienne star du Real Madrid, de Manchester United et de la Juventus plus tôt cette semaine a affirmé que le “contrat unique” convenait à son statut de “joueur unique”.

Le contrat de deux ans et demi de Ronaldo, d’une valeur estimée à 200 millions d’euros (212 millions de dollars) par an, accords commerciaux compris, fera du joueur de 37 ans le footballeur le mieux payé de l’histoire et le mieux payé. athlète du monde.

Le transfert de la superstar du football Cristiano Ronaldo au club saoudien d’Al-Nassr et les investissements croissants du royaume dans le sport pourraient avoir des effets d’entraînement à travers l’Europe et les États-Unis, ont déclaré des experts à CNBC.

“PIF pourrait emprunter une voie similaire aux Émirats arabes unis en ayant le City Football Group et en optant pour un modèle de propriété multi-clubs, où effectivement vous avez un vaisseau-mère et vous avez beaucoup de satellites”, a-t-il suggéré.

Pourtant, le PIF constitue le socle du projet économique saoudien et de son programme Vision 2030. Déclarations louant les progrès du PIF du roi Salman bin Abdulaziz et du prince héritier Mohammed bin Salman figurer dans ses comptes annuels.

Un groupe appelé NUFC Fans Against Sportswashing a surgi pour protester contre la prise de contrôle, mais après avoir vu leur club endurer une période prolongée de médiocrité, de nombreux fans de Newcastle ont applaudi l’investissement dans l’espoir de devenir une force compétitive en Angleterre et au-delà.

“L’Arabie saoudite a une population jeune, il attirera donc cette génération. Il y a des avantages économiques, il y a des avantages politiques et sociétaux, et le coût financier est totalement hors de propos.”

Le modèle saoudien constitue plus une menace pour les États-Unis, a-t-il noté, car la Major League Soccer (MLS) a une stratégie à long terme consistant à attirer des joueurs vedettes vieillissants pour susciter l’intérêt et l’audience. À cette fin, chaque club est autorisé à signer trois joueurs dont la rémunération globale est exclue du plafond salarial de l’équipe.

“En Europe, comme les coûts des joueurs dans les clubs de football sont liés à leurs revenus, l’augmentation des salaires individuels motivée par la demande étrangère pourrait diminuer la qualité de l’équipe au fil du temps. Cela pourrait avoir un impact à plus long terme sur les résultats sur le terrain, les valeurs de la marque et l’audience pour équipes qui sont incapables d’augmenter leurs revenus et de réinvestir dans leurs équipes », a déclaré Michael Goldberg, vice-président principal de DBRS Morningstar pour le financement du sport.

L’agence de notation DBRS Morningstar a suggéré que le passage de Ronaldo à la Saudi Pro League et les intentions apparentes du pays pourraient mettre en péril les profils de risque de crédit des clubs européens et nord-américains.

“L’investissement sportif est attractif. Vous n’obtiendrez pas forcément un retour substantiel sur votre investissement financièrement, compte tenu des prix élevés qu’ils sont susceptibles d’avoir pour aller payer un club de cette envergure, mais le retour sur investissement non financier comme nous ‘ai vu à la fois à l’Etihad (domicile de Manchester City) et au PSG est positif.”

“[The Saudis] ont vu la réponse positive des fans de Newcastle – il y a deux clubs qui sont publiquement prêts à investir dans Liverpool et Manchester United et sans manquer de respect à Newcastle United, ce sont des poissons beaucoup plus gros », a-t-il déclaré.

Liverpool et Manchester United, sans doute les deux plus grands clubs d’Angleterre en termes de profil mondial, ont publiquement déclaré qu’ils étaient ouverts à l’investissement, voire à une vente complète.

“D’un point de vue financier, cela s’avère en fait assez réussi car vous pouvez avoir une continuité en termes de culture et de philosophie dans les clubs, vous pouvez transférer des joueurs pour aider leur développement, puis vous pouvez commencer à les vendre à des prix plus élevés. prix, il s’est donc avéré être, ces jours-ci, un modèle assez intelligent », a ajouté Maguire.

Par exemple, l’ailier italien Lorenzo Insigne a quitté l’équipe de Serie A Napoli pour rejoindre le Toronto FC en 2022 et est devenu le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLS avec un salaire annuel de 12,4 millions de dollars. Cela fait pâle figure en comparaison avec le contrat gigantesque signé par Ronaldo.

“La SPL peut largement dépasser les clubs MLS et pourrait menacer un aspect clé du modèle commercial de la MLS. Alors que la qualité globale du jeu dans la MLS a augmenté rapidement grâce à l’investissement dans le développement des joueurs, l’entraînement et les joueurs désignés, l’écart de qualité entre elle et la SPL est beaucoup plus étroite que celle de la SPL par rapport aux ligues européennes”, a déclaré Goldberg.

En tant que tel, DBRS Morningstar pense que la puissance financière de la SPL et sa volonté de cibler les joueurs vedettes des ligues européennes, qui pourraient autrement envisager la MLS, pourraient avoir un impact négatif sur les profils de crédit des clubs nord-américains.

Goldberg prévoit que l’investissement saoudien posera un risque immédiat plus important pour les sports individuels comme le golf, le tennis, les arts martiaux mixtes (MMA) et les courses.

Inflation salariale européenne

Les clubs européens ont continuellement augmenté les frais de transfert et les salaires des joueurs au cours des dernières décennies afin d’attirer et de retenir les meilleurs talents et de rester compétitifs.

Goldberg a suggéré que l’investissement saoudien dans les joueurs individuels pourrait propulser les salaires des joueurs plus élevés, mais l’instance européenne du football, l’UEFA, a récemment introduit des règles stipulant qu’aucun club ne peut dépenser plus de 90 % de ses revenus annuels en salaires, transferts et frais d’agent en 2023. Cette limite réduire encore à 70 % en 2025.

“En tant que tel, si les revenus ne continuent pas d’augmenter, la masse salariale des clubs européens sera plafonnée. Dans ce scénario, l’augmentation des salaires des joueurs individuels pourrait entraîner une réduction de la qualité de l’équipe au fil du temps et un désavantage concurrentiel par rapport aux équipes en dehors de l’Europe”, a déclaré Goldberg.

“Tout impact négatif sur les résultats sur le terrain, les valeurs de la marque et l’audience affecterait également les profils de crédit des clubs de football européens, et les clubs qui ne pourraient pas augmenter leurs revenus et réinvestir dans leurs équipes seraient les plus exposés.”