Xie Feng, nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis, s’adresse aux médias à son arrivée à l’aéroport JFK de New York, le 23 mai 2023.

Le nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis est arrivé mardi à New York avec un appel à « sauvegarder les intérêts de la Chine », selon un communiqué de l’ambassade du pays aux États-Unis.

Xie Feng prend ses fonctions après une période d’environ six mois au cours de laquelle la Chine n’a pas eu d’ambassadeur aux États-Unis. Il était plus récemment vice-ministre des Affaires étrangères.

M. Xie a déclaré mardi que les relations bilatérales étaient confrontées à « de sérieuses difficultés et défis », et que sa mission était de « renforcer les échanges et la coopération sino-américains », selon le communiqué en anglais.

Le Département d’État américain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC.

L’ancien ambassadeur, Qin Gang, a été promu en décembre pour devenir le nouveau ministre des Affaires étrangères de la Chine. Plus tôt ce mois-ci, Qin a rencontré l’ambassadeur américain en Chine, Nicholas Burns, à Pékin pour la première fois.