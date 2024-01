Le nouvel allié de la Chine répond à la visite controversée d’un navire espion

Les Maldives ont confirmé qu’un navire chinois de recherche océanique, connu pour cartographier les fonds marins pour les opérations sous-marines chinoises, sera autorisé à accoster dans son port principal au début du mois prochain, une visite à venir qui a déjà suscité la controverse dans la ville voisine de New Delhi pour ses implications stratégiques. .

L’annonce de mardi intervient au milieu de débats en cours sur l’importance de la présence maritime et de l’influence politique accrues de la Chine dans l’océan Indien, une région d’importance militaire et commerciale historiquement dominée par l’Inde.

Le ministère des Affaires étrangères des Maldives, en réponse aux rapports classant Xiang Yang Hong 3 en tant que navire espion, a déclaré que la demande de la Chine concernait « une rotation du personnel et un réapprovisionnement ».

“Les Maldives ont toujours été une destination accueillante pour les navires des pays amis et continuent d’accueillir des navires civils et militaires faisant escale à des fins pacifiques”, indique le communiqué.

À la fin de l’année dernière, Pékin a été informé que le Xiang Yang Hong 3 se verrait refuser l’accès au port de Colombo au Sri Lanka pendant une année complète, une décision largement considérée comme une réponse aux préoccupations de l’Inde concernant l’exploration océanique du navire dans la région.

Les médias d’État chinois accusaient à l’époque New Delhi de contraindre le gouvernement sri-lankais.

Le président des Maldives, Mohamed Muizzu, s’est montré ouvert à l’approfondissement de la coopération économique et autre avec Pékin. Plus tôt ce mois-ci, Muizzu s’est rendu dans plusieurs villes, dont la capitale chinoise, où il a rencontré le président Xi Jinping et signé 20 accords tout en renforçant leurs relations bilatérales.

Muizzu a récemment fait part de son malaise face à l’influence traditionnelle de New Delhi sur la région, alors que son nouveau gouvernement s’est montré favorable à Pékin. Les dirigeants chinois, à leur tour, ont soutenu la souveraineté et l’autonomie stratégique de la nation archipel.

Le site Web de suivi des navires MarineTraffic capture le navire de recherche chinois Xiang Yang Hong 3 sur le point de quitter la mer de Java le 22 janvier 2024. Le navire espion chinois, qui a quitté le port de Sanya, dans la province chinoise de Hainan, dans le sud de la Chine, le 16 janvier, devrait arriver. dans le port de Malé aux Maldives le 8 février.

Trafic maritime



Les chercheurs pensent que la série de navires Xiang Yang Hong fait partie des efforts de recherche maritime à double usage de la Chine visant à étudier les fonds marins et à contribuer à la guerre sous-marine de la marine chinoise. Le gouvernement chinois compte neuf navires de la classe de navires d’étude et de recherche océanographiques, dont les noms se traduisent par « face au soleil rouge ».

Les enregistrements capturés sur MarineTraffic, un service de suivi des navires, ont montré le Xiang Yang Hong 3 a quitté le port de Sanya, dans la province chinoise de Hainan, au sud de la Chine, le 16 janvier et devrait atteindre Malé le 8 février.

Il a été vu pour la dernière fois quitter la mer de Java et entrer dans l’océan Indien lundi, selon le site Internet, qui s’appuie sur le système d’identification automatique, ou AIS, données envoyées par les navires du monde entier.

Un rapport spécial de janvier du groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington, DC, a déclaré que la flotte chinoise de navires de recherche civils – la plus grande au monde – soutient les objectifs scientifiques et commerciaux du pays, mais est également utilisée pour promouvoir Les objectifs stratégiques de Pékin.

Les activités du 4 864 tonnes Xiang Yang Hong 3, dont le port d’attache se trouve à Xiamen, dans la province orientale du Fujian, a été examiné par des chercheurs occidentaux dans le passé. Les analystes pensent que le navire recueille des renseignements pour l’Armée populaire de libération chinoise.

Le navire peut accueillir jusqu’à 80 personnes provenant de diverses unités du ministère chinois des Ressources naturelles, selon l’exploitant du navire, le Troisième Institut océanographique.

Plus de 80 % des 64 navires de recherche chinois en activité présentaient un comportement suspect ou avaient des liens avec des organisations qui soutiennent le programme géopolitique de Pékin, a déclaré le CSIS, notant les inquiétudes des acteurs régionaux quant aux intentions du gouvernement chinois.

Le navire de recherche chinois Xiang Yang Hong 3 quitte le port de Xiamen le 29 septembre 2021 pour une mission d’étude dans l’océan Pacifique occidental. Le Xiang Yang Hong 3 est en route vers les Maldives et devrait arriver début février.

Troisième Institut d’Océanographie



Le Xiang Yang Hong 3 a demandé l’année dernière l’autorisation d’étudier les eaux près de la capitale maldivienne, a déclaré l’Inde. Temps de l’Hindoustan » a déclaré le quotidien en décembre.

Abhijit Singh, chercheur principal à l’Observer Research Foundation, un groupe de réflexion de New Delhi, a écrit ce mois-ci dans L’Hindou Selon le journal, les navires de recherche étudient la topographie des fonds marins pour faciliter les opérations des sous-marins chinois.

“L’étude de l’environnement marin contribue également au développement de systèmes qui aident les sous-marins chinois à échapper à la détection et à affiner les tactiques de combat littoral”, a déclaré Singh.

Muizzu a choisi de ne pas renouveler un pacte hydrographique de 2019 avec New Delhi lorsqu’il a pris ses fonctions l’automne dernier, a déclaré Singh. “Retirer les navires hydrographiques indiens des eaux maldiviennes semble avoir pour but d’aider les études marines chinoises sur les mers environnantes.”

L’Inde se méfie depuis longtemps des activités chinoises dans l’océan Indien, attribuant souvent des motivations militaires aux expéditions apparemment scientifiques de Pékin. Les récentes tensions entre les responsables de Malé et le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi n’ont pas non plus arrangé les choses.

Le Temps mondial, un tabloïd d’État chinois, a critiqué cette semaine les inquiétudes de l’Inde. Dans un article d’opinion publié mardi, il affirme que le gouvernement de Modi a injustement considéré la recherche scientifique chinoise sous l’angle de la sécurité nationale.

“L’océan Indien n’est pas ‘l’océan indien’ et tous les pays ont le droit de mener des recherches scientifiques sur l’océan à condition de respecter le droit international”, indique le journal.

Pékin considère Muizzu comme un allié ; ses récents engagements diplomatiques avec son gouvernement le suggèrent. Avant de devenir président, Muizzu a été gouverneur de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, dirigée par la Chine, et a participé aux projets de l’initiative “la Ceinture et la Route” aux Maldives.

Les ministères des Affaires étrangères de la Chine et des Maldives ne sont pas revenus Semaine d’actualitésdemandes écrites de commentaires de .