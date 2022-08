Le nouvel album “In The Wild” des Interrupters raconte “l’histoire de la vie” d’Aimee – Hollywood Life

C’est un peu poétique d’interrompre Les interrupteurs. “Nous venons de faire une pause dans le montage de notre prochain clip vidéo que nous allons publier pour une chanson de l’album afin d’avoir cette conversation”, déclare le guitariste Kévin Bivona quand lui et Aimée Interrupteurchanteur et auteur-compositeur du groupe, parlez avec HollywoodLife. Le groupe de ska-punk bien-aimé – avec les frères et jumeaux de Kevin Justin et Jesse Bivone – sont en phase finale avant la sortie de Dans la natureleur quatrième album studio tant attendu et le premier depuis 2018 Menez le bon combat.

Le chat arrive dans un moment de temps libre de plus en plus rare pour le groupe. La veille de parler avec HL, le groupe a joué Jimmy Kimmel en direct !, remplissant une entrée de liste de seaux en rencontrant l’hôte invité RuPaul. Ils ont terminé la première moitié de leur tournée nord-américaine en tête d’affiche trois semaines plus tôt avec Flagellation Molly. Deux jours après Dans la nature se déchaîne (5 août), le groupe commencera une série de spectacles européens, y compris une mini-tournée au Royaume-Uni. Puis, en septembre, ils retourneront aux États-Unis pour commencer l’étape de la côte ouest de la tournée Flogging Molly. Tout se termine par une apparition à Aftershock 2022 en octobre.

Au milieu de tout cela, l’album sortira, le merchandising tombera, les vidéos seront diffusées en première et les chansons seront diffusées en boucle par des fans qui se connectent profondément avec les paroles personnelles accompagnant la musique énergique. Alors que n’importe qui aurait raison de se sentir un peu fatigué par cela, Aimee et Justin sont tout sauf cela. « Nous avons l’impression d’être dans un rêve », dit-elle. “Tout d’abord, pour que RuPaul nous présente hier soir, j’ai vraiment eu l’impression d’être dans une sorte d’univers de réalité alternative. C’était un rêve devenu réalité.

“Je pense que dans l’ensemble, le sentiment est une gratitude absolue et totale”, ajoute-t-elle, “parce que nous savons que c’est une entreprise difficile. Et tout le monde n’a pas la possibilité de faire ces choses que nous pouvons faire. Nous nous sentons tellement chanceux. Nous ne tenons pas cela pour acquis et prenons chaque jour comme nous le sommes – nous ne regardons pas trop loin devant.

« Nous devons rester dans l’instant », dit Kevin. “Parfois à notre détriment, parce que les choses vont commencer à s’accumuler, et je me dis, ‘Oh non.’ Et puis tout ça, ça semble vraiment à la dernière minute.

Cette philosophie de rester dans l’instant semble encore plus pertinente après deux ans de pandémie. “Cela a tout affecté”, dit Aimee à propos de l’épidémie de COVID-19, des blocages qui ont suivi et de l’interruption de la vie telle que nous la connaissons. Le groupe était entré en studio avant le début de la pandémie.

“Nous n’avions pas de solide comme, ‘C’est le disque que nous voulons faire'”, dit Kevin, “parce que nous avions tellement tourné. Et puis la chose suivante que nous avons faite a été : « Nous allons en studio pour écrire. Et puis la pandémie est arrivée, et nous avons eu le temps de faire le point sur tout et de déterminer quel genre de disque nous voulions faire.

« Entre-temps, nous avons fait un album live [2021’s Live In Tokyo!] parce que les concerts ont disparu. On s’est dit : ‘Il faut qu’un concert d’Interrupters soit immortalisé, alors faisons un album live avec un film.’ Et il y avait des images documentaires avec ce film [This Is My Family]. Nous avons dû passer par nos bandes d’enfance de nous grandissant, jouant de la musique et chantant. Mais dans le processus, tout le travail que nous faisions et la réflexion que nous faisions ont allumé ce feu créatif, en particulier chez Aimee.

“Ce fut un moment très Dewey Cox”, déclare Aimee, inspirant brièvement l’univers à donner aux Interrupters leur propre Marche fort film. “J’ai dû penser à toute ma vie et faire l’inventaire de toute ma vie pour faire ce film. Mais en le faisant, j’ai réalisé : ‘Oh mon Dieu, je n’ai pas raconté mon histoire. Je n’ai pas vraiment été vulnérable.

“Beaucoup de chansons que j’ai écrites”, dit-elle. «Je l’ai saupoudré dans les trois derniers disques, de petits extraits de mes luttes personnelles et tout ça. Mais beaucoup de chansons que j’ai écrites pour The Interrupters, j’ai fait parler d’autres personnes. Comme si j’avais une chanson qui s’appelait “Jenny Drinks”, parce que c’est à propos de Jenny. Ce n’est pas à propos de moi. J’avais une chanson, “Easy On You”, qui parle de quelqu’un d’autre. J’ai toujours écrit sur quelqu’un d’autre, laissez-les prendre la chute.

“Sur ce disque, j’ai écrit à la première personne”, explique Aimee. “Comme, c’est mon histoire. Je vais raconter mon histoire. Et ce que nous avons réalisé en voulant faire un album, alors que nous écrivions des chansons pendant la pandémie, ayant tout ce temps pour réfléchir – j’ai réalisé et que nous avons accidentellement écrit l’histoire de ma vie.

Bien qu’Aimee n’ait jamais hésité à partager ses difficultés – grandir dans un foyer violent, ses combats contre la trichotillomanie, des années d’automédication avec de l’alcool – sa musique dans The Interrupters a toujours eu ce tampon fictif. Même en faisant Dans la naturele groupe avait laissé des chansons au montage parce qu’elles ne correspondaient pas au récit général.

“Peut-être parce que nous étions dans cet état de vulnérabilité avec le reste du monde”, dit Kevin à propos de ces chansons autobiographiques, “mais ce sont celles qui nous connectaient le plus. Et aussi, étant notre quatrième album, nous n’arrêtions pas de dire : ‘Si nous ne le faisons pas maintenant, qu’attendons-nous ? Pas de barrières, rien. Et elle a abordé des sujets très profonds qu’elle n’avait pas abordés auparavant. Donc, moi et les jumeaux avons abordé la musique avec ceci comme, ‘Que pourrions-nous faire pour servir votre histoire ?’ Et cela a créé ce processus vraiment cohérent. C’était une belle chose à laquelle participer.

De plus, comme le dit Kevin, le groupe avait “le luxe du temps”. Avec tout sous verrouillage, lui et Aimee ont converti le garage de leur maison en studio d’enregistrement. Cela leur a permis d’écrire et d’enregistrer selon leur propre horaire. “Il n’y avait pas de délais, il n’y avait rien”, dit-il. « Nous étions juste en train de faire un disque. Nous ne savions pas quand il allait sortir. Nous ne savions pas quand nous allions partir en tournée. Et c’est arrivé; c’était très beau d’en faire partie.

“Et je dois chanter à 3 heures du matin”, ajoute Aimee, “ce qui est mon moment préféré pour chanter, au milieu de la nuit, très tard. C’est alors que l’inspiration me vient. Et c’est un luxe que vous n’obtenez pas si vous devez réserver un studio et entrer dans un studio à une certaine heure. Pour moi, c’est comme si c’était dans notre jardin.

“Je regarde juste Kevin – nous sommes mariés et il est le producteur”, dit-elle. “Donc, je dirais simplement:” Hé, il est 2h00, 3h00 du matin. Pourquoi ne pas faire un café du soir ? J’ai vraiment envie de chanter en ce moment. Et il était soldat. Il était comme, ‘Très bien. Très bien, faisons-le.

Le processus a réussi avec brio. Dans la nature est la musique la plus pertinente et la plus résonnante de The Interrupters à ce jour. Le morceau d’ouverture (“Anything Was Better”) est un hymne pour tous ceux qui ont courageusement quitté leur ville natale pour le pari d’une vie meilleure. “In The Mirror”, la chanson sur laquelle le groupe a joué Kimmel, est un triomphe bicolore d’introspection et d’introversion. Des chansons comme « Burdens » et « Kiss The Ground » célèbrent l’endurance sans faille, le sourire après que la vie vous ait frappé au visage. Le plus proche, “Alien”, trouvera son compte dans le cœur de tout jeune qui ne se sent pas à sa place dans son corps, dans sa ville ou dans ce monde.

“Même avec toute la douleur et le chagrin dont elle parle, il y a cette ligne de gratitude pour les belles choses de la vie”, dit Kevin. “Et être capable d’apprendre de ces expériences et toujours essayer de trouver la voie à suivre à travers tout cela et…”

“-être plus fort à cause de cela”, interrompt Aimee.

« Ouais », dit Kevin. «En tant que productrice, j’entends vraiment cela dans ses performances: l’urgence et juste l’émotion, et chaque chanson a une telle identité sonore pour moi. Il sort des haut-parleurs et me parle directement. Et j’espère que tout le monde l’entendra de la même manière que moi.

Il y a de fortes chances que les fans le fassent. Les Interrupters se sont constitués une solide clientèle au fil des ans, qui a été renforcée par l’accessibilité du groupe. Même s’ils chantent sur des sujets adultes, le groupe évite le langage adulte dans sa musique et ses plaisanteries sur scène. “Beaucoup de gens nous disent que nous sommes le seul groupe sur lequel toute la famille peut s’entendre, des parents aux enfants”, explique Aimee. Elle n’a pas tort : allez à n’importe quel spectacle d’Interrupters et vous verrez des fans de tous âges, des personnes âgées aux enfants avec leurs parents. “Nous aimons que de nombreuses générations y soient connectées”, dit-elle.

“Dans ma musique antérieure, à l’adolescence et au début de la vingtaine, j’étais dans des groupes punk, et je pensais que c’était vraiment énervé de jeter le mot F et de jurer”, explique-t-elle. «Et en entendant les chansons, je suis juste comme, je grince des dents. Je suis comme, tout ce qui m’a montré était une paresse totale dans l’écriture de chansons. Je ne vais pas dire ça pour tous ceux qui utilisent des jurons, mais pour moi, alors que je lançais des mots F et tous ces mots différents pour vous choquer, c’était juste une écriture paresseuse. J’aurais pu utiliser une métaphore là-bas au lieu d’être simplement: ‘Ouais, lancez le mot F et appelez-le énervé.’

“Chaque fois que j’écris et que j’ai le désir créatif d’ajouter le mot F, je réfléchis longuement à la façon dont je pourrais battre cela avec de la poésie”, dit-elle. “Et si je ne peux pas le battre avec de la poésie, je jette le tout.”

Cette créativité et cette authenticité ont valu au groupe des fans à vie – littéralement. Un élément de la tradition de The Interrupters provient d’un spectacle à DC. “Il y avait un gamin là-bas qui tenait un t-shirt Hellcat Records qui était clairement trop petit pour lui”, explique Kevin. Et pendant que je joue le spectacle, j’ai deux chansons et je me dis: ‘Oh mon Dieu, nous avons joué à DC il y a sept ans.’ Et il y avait un jeune là-dedans, et Aimee quittait le spectacle, et il a dit : ‘J’adore ta chemise.’ Et elle a enlevé sa chemise et la lui a donnée.

Oui. Aimee Interrupter est le type d’artiste au bon cœur qui donnerait littéralement la chemise à l’un de ses fans. “Pendant tout le spectacle, je regardais ce t-shirt et je me disais : ‘J’avais ce t-shirt avant'”, dit-elle. “J’étais totalement comme, ‘C’est tellement familier.’ Vous pensez que vous aviez une chemise comme ça. C’était ma chemise. Si amusant.”

« Depuis, il est devenu trop grand pour cette chemise », dit Kevin, « mais il l’a apportée pour nous la montrer. Il a 17 ans maintenant. Et nous étions comme, ‘Quel âge aviez-vous avec ce spectacle?’ Et il dit: ‘J’avais environ neuf ou dix ans ou peu importe.’ Et nous étions comme, ‘Oh mon Dieu, c’est tellement cool que nous grandissons ensemble.’ Et c’est quelque chose que nous ne tenons certainement pas pour acquis.

“Écoutez, je serais mort sans musique, haut la main, 100% dans le sol il y a longtemps si ce n’était pas pour la musique”, dit Amiee. « La musique a été mon refuge, ma lumière de guérison. Cela m’a guéri. C’était mon meilleur ami. Ça m’a réconforté. Et ça me réconforte par écrit, et ça me réconforte quand quelqu’un s’y connecte. Et tout d’un coup, aucun de nous n’est seul. Nous avons trouvé des âmes sœurs, nous avons trouvé une communauté et la musique rassemble les gens. Et j’ai l’impression que la musique est si puissante. Et je me sens tellement honoré chaque fois que quelqu’un dit: “J’ai entendu cette chanson, qui m’a fait traverser une période sombre”. Je me sens moins seul. Merci.’ Ouais, c’est le plus beau cadeau au monde de pouvoir faire ça alors que la musique a tant fait ça pour moi.

Dans la nature sort le 5 août via Hellcat Records.